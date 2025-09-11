為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    藥腳也找嘸人！26歲毒販避風頭神隱半年 剛重出江湖就破功

    馮姓毒販剛重出江湖就被警方鎖定逮人。（警方提供）

    馮姓毒販剛重出江湖就被警方鎖定逮人。（警方提供）

    2025/09/11 09:37

    〔記者許國楨／台中報導〕躲得了一時，逃不了一世！26歲馮姓男子因販賣毒品被警方鎖定，去年底突然從毒品市場「神隱」，連下游藥腳都找不到人，半年後，他自以為風頭已過，悄悄回到台中重操舊業，沒想到才現身展開交易便立刻被逮個正著，而該案檢方也在近日偵結起訴。

    台中市刑大偵二隊今天說明案情指出，馮男早在3年前就曾因販毒入監，服刑完畢後仍不思悔改，持續販售合成大麻菸油與菸彈，流通給下游藥頭、藥腳，成為中部市場的毒源之一，警方偵辦毒品案向上溯源，鎖定他涉案重大，報請台中地檢署檢察官指揮，並長期蒐證追緝。

    去年底，馮男察覺自己可能被「盯上」，乾脆回到台南老家「避風頭」，連交易的藥腳都找不到他，而這一躲就是半年，他心想警方應該早已放棄，膽子一大，重返台中市場繼續販毒。沒想到，這正好踩進警方的埋伏。

    專案小組早早申請法院核發的搜索票，鎖定他的租屋處，默默蹲守多日，終於等到他完成毒品交易現身返家，一舉壓制將人逮捕，當場查扣依托咪酯菸油1瓶、菸彈10顆、販毒所得49萬多元及手機2支，證據確鑿，馮男當場臉色發白，警方則形容，他這半年不過是「老鼠暫時躲進洞裡」，最後還是被逮到。

    而該案檢方也在近日偵結，依違反《毒品危害防制條例》將他起訴；警方也再次呼籲，販毒終將落網，不僅害人害己，更讓人生提早走進鐵窗。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

