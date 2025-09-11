為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男大生與國中女合意性交 判刑1年7月還要賠38萬

    男大生與少女合意性交，被判1年7月，還得賠對方家庭38萬元。（情境圖）

    男大生與少女合意性交，被判1年7月，還得賠對方家庭38萬元。（情境圖）

    2025/09/11 09:09

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名蔡姓男大生在網路認識就讀國中的A女，兩人陷入熱戀，一起到汽車旅館及男友家發生性關係，事後被女方父母發現報警處理，男方因對未滿16歲少女性交2次，被判刑1年7月。A女的父母痛苦萬分，以自己精神飽受折磨向男子求償100萬（A女20萬，父母各40萬），但男大生認為A女跟她是合意性交，且他也受法律制裁，沒有理由再付現金賠償。法官認為，A女未成年，受父母監督，其與他人發生性關係，父母感受強烈，法益自當補償，但應以38萬元較為適當（A女18萬 ，父母各10萬）。

    判決書指稱，男大生於2023年10月間在網路認識A女，男方當時即知對方就讀國中，但隔月就跟A女到彰化市一間汽車旅館發生性關係；同年12月，A女到男大生高雄住家過夜，兩人又發生性關係1次。

    A女父母後來得兩人發生性關係，到警局控告男大生性侵女兒，雖然A女稱雙方是「合意性交」，但案件上訴到二審，男大生仍被判1年7月。

    父母向法院提出民事求償100萬元，理由是，蔡男侵害女兒的身體權及貞操權，讓他們蒙受極大的痛苦，其次女兒未滿16歲，屬於無性自主能力之人，並無同意他人親密接觸身體之意思能力，男方雖得其同意而與之性交，等侵害其貞操權。

    法官表示，根據民法，被告不法情節已侵犯到於父、母、子、女關係之身分法益。被告的行為態樣因已實質侵害父母基於親權或監督權下保護教養未成年子女之權利，是若未成年人侵害行為，致受有精神創傷，且短期內尚難回復，造成親子關係在身分關係上發生疏離、剝奪，在一般社會通念及國民法律感情之認知考量下，會對父母造成精神上重大傷痛之結果，即符合情節重大。

    A女之父、母所受痛苦係被告所為，顯致A女對性關係有不良認知，影響A女之父、母對A女保護教養之親權行使，將來亦須對於A女之性自主意識重行教導改正，對於A女之父、母保護及教養A女之過程造成額外負擔。

    至於被告口口聲聲說A女跟他是「合意性交」，A女也無意對他提民事告訴，對此，法官表示，當A女到警局提出妨害性自主刑事告訴，被告所上述所辯，即不值得採信。考量雙方的經濟能力，被告應賠償但應以38萬元較為適當（A女18萬 ，父母各10萬）。

