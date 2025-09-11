高雄92歲阿婆失聯家屬急報警 找4小時躲儲物間尋獲

高雄92歲阿婆失聯家屬急報警，原躲在儲物間警尋獲。（民眾提供）

2025/09/11 08:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗津高齡92歲郭姓阿婆獨自離家失聯，家人非常緊張報警協尋，卻無下文，警方調閱路口監視器，發現阿婆曾回到住處，才鬆了一口氣，通知家屬回阿婆家照顧、團聚。

鼓山分局今（11）日指出，中洲派出所於日前接獲民眾報案，稱郭姓老婦（92歲）當日獨自離家後失聯，家屬遍尋不著，心急如焚，請求警方協助，警方獲報後立即派員在轄區周邊展開搜尋，同時調閱監視器影像，在家屬與警方多方找尋下，皆未發現老婦人的身影。

警方研判老婦應該還在家中，便與報案人共同尋找家中每個角落，最終在三樓長期無人使用的儲物間發現老婦，這才讓家屬放下心中的大石頭。

家屬表示當天發現阿婆不在房內，擔心她重演以往走失情況會有危險，立即尋求警方協助，警方獲報後隨即派員展開搜尋及調閱監視器，但經過四小時的搜尋仍未發現老婦行蹤。

警方搜尋無果後，回到住家再次逐層檢查，最終在三樓長期無人使用的儲物間中，發現老婦蜷縮在內，起初老婦一直躲在儲物間不願出來，安撫老婦情緒喊話「我們會保護妳，不用害怕」，老婦才走出儲物間。

家屬見到老婦平安無事，對警方的積極協助表達萬分感謝，鼓山分局呼籲，若家中有高齡長者，應避免長時間單獨留置，並可於居家環境加裝警示設備，或讓長者隨身攜帶聯絡資訊，方便在迷失或失聯時能盡快找到並確保安全。

