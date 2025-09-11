驚魂！無牌微電車違規上路車禍 冷氣機掉落砸中轎車

微型電動二輪車與轎車碰撞，所載運的冷氣機掉落，砸中轎車。（警方提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區昨日發生一部轎車與一部未領牌的微型電動二輪車發生碰撞事故，微型電動二輪車所載運的冷氣機掉落，不偏不倚砸中轎車，造成車輛毀損，場面驚險，所幸無人員傷亡，除了依法開罰，也凸顯未掛牌車輛違規上路與不當載運物品的高風險。

大甲警方今日指出， 雖然微型電動二輪車體積小、操作方便，但並非萬能運輸工具，民眾應依規掛牌並正確使用，勿違規上路，更不得載運大型或危險物品，以免害己害人。

微型電動二輪車若未依規定申請並領用號牌，即屬違規上路，不僅影響交通秩序與行車安全，更在事故發生時，增加責任釐清的困難。依據《道路交通管理處罰條例》第71條規定，未領用牌照的微型電動二輪車若行駛於道路，將處車輛所有人1200元罰鍰，並禁止其行駛。

大甲分局統計，自去年11月30日新制上路至今，已取締微型電動二輪車交通違規案件共273件，其中以「不依號誌、標誌、標線指示行駛及不依規定停放」93件、「經審驗合格但未領用牌照」50件及「酒駕及拒測」50件為前三大違規項目。警方呼籲，部分民眾心存僥倖，不僅騎乘未掛牌車輛上路，甚至違規載運大型物品，極易釀成事故。

