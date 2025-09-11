為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    直擊！玉山防「蜂」災 八通關2顆「籃球大」虎頭蜂窩摘除

    玉山八通關越嶺道6.3K處，出現「2顆籃球大」的虎頭蜂窩，經專業人員摘除已恢復安全通行。（玉管處提供）

    2025/09/11 08:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區八通關越嶺道6.3K、約在樂樂山屋附近，近期在步道發現樹上有「2顆籃球大」的虎頭蜂窩，園區除設牌警告，也委請專業人員摘除，經證實蜂窩裡的是體型最大的「中華大虎頭蜂」，園區也提醒，秋天是虎頭蜂好發時節，民眾入山務必提高警覺。

    玉山國家公園管理處表示，該蜂窩體積不小，築在超過2層樓高的樹木，距離步道約7、8公尺，裡面的虎頭蜂恐有攻擊性，為避免蜂群攻擊山友，昨（10日）已委託專業人員摘除，並確認是體型最大的中華大虎頭蜂，又被稱作「土蜂」，目前該路段已恢復安全通行。

    玉管處也提醒，秋季是虎頭蜂的活躍期，民眾登山途經林間務必提高警覺，切勿喧嘩以免刺激蜂群，避免穿深色衣物與噴香水吸引蜂群，如遭遇蜂群應保持冷靜、切勿揮打，應立即撤離現場，倘若不幸被螫，就要迅速脫離蜂群並盡快就醫。

    玉山八通關出現「2顆籃球大」的虎頭蜂窩，經摘除後證實是體型最大的「中華大虎頭蜂」。（玉管處提供）

    玉山八通關出現「2顆籃球大」的虎頭蜂窩，玉管處委請專業人員摘除。（玉管處提供）

