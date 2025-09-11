強化離島救災 吉貝分隊全面清查消防水源及佈線射水訓練

吉貝消防分隊展開佈線射水訓練，因應不時之需。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/09/11 08:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，今年接連發生七美、望安及白沙鄉等數起漁船、倉庫等火災，消防局長許文光為強化離島救災能量，要求各離島消防分隊透過訓練、演練與資源整合，逐步建構更完善的離島防救災網路。第2救災救護大隊吉貝分隊，完成全島11處消防栓（地下式）出水檢查，並配合辦理消防車與幫浦佈線射水訓練。

由於離島消防車輛運送及維修不易、島嶼間海洋阻隔，加上消防人員、裝備配置較少等因素，致使離島發生災害時，仰賴現地消防人員處置應變。另外，澎湖地區淡水資源匱乏，僅望安、七美鄉有水庫，再加上漁村民宅群聚密集，道路狹窄。因此，消防局特別重視各離島分隊，對於轄區消防水源之查察，以及消防車輛、移動式消防幫浦自主操作訓練。

第2救災救護大隊要求所轄各分隊，落實消防栓水源查察及流量實測（遇有故障或無水應即通報權責管理機關：自來水公司維修）、加強辦理消防車抽取消防栓射水訓練、熟悉轄內消防栓水源位置與應用外，並要求訓練所屬替代役男，應具備獨自操作移動式消防幫浦能力。

吉貝消防分隊已完成全島11處消防栓（地下式）出水檢查，並配合辦理消防車與幫浦佈線射水訓練。另外，鑑於離島水資源寶貴，除了消防栓（地下式）出水檢查時，會排放前端污泥髒水外，因此吉貝分隊訓練時特別控制水量，避免浪費民生用水。未來將持續檢討及改進相關措施，並透過訓練、演練與資源整合，逐步建構更完善的離島防救災網路。

吉貝消防分隊展開全島11處消防栓出水測試。（澎湖縣政府消防局提供）

