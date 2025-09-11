曾走私30億海洛因 離職警助朱雪璋偷渡中國被判刑

溫姓離職警員等人，涉嫌協助重傷害案通緝犯偷渡，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/11 06:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕自稱「明太祖」朱元璋後代的朱雪璋，涉嫌重傷害罪被判刑定讞並遭通緝後，在離職警員溫俊龍等4人協助下，涉嫌偷渡到中國，橋頭地院依入出國及移民法，判處溫男等各易科刑6月。

值得一提，溫男曾涉及走私海洛因磚126公斤，市價高達30億元，並被最高法院判刑定讞。

請繼續往下閱讀...

據了解，朱雪璋涉嫌砍斷王姓武術家腳筋後，在2020年5月20日，經最高法院依重傷害等罪判刑6年定讞，並通知境管機關限制他出境、出海。

隔天，朱男抵達桃園國際機場，試圖搭機前往中國，經移民署國境事務大隊依法攔阻，並通報臺北地方檢察署後，檢察官立即簽發拘票，但因拘提未著，在28日發布通緝。

後來，朱男南下高雄，在離職警員溫俊龍等4人協助下，駕駛「立洋號」客貨小船，載往福建省海域，再轉搭對岸漁船，於6月17日上午，順利抵達廈門市，溫等人並收受80萬元報酬。同年9月14日，朱男自中國被押解回台，移送監獄服刑。

地院依違反違反入出國及移民法，判處溫等4人各有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法