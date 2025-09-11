調查官淪偷拍狼！針孔裝賽車場女廁判刑6月

劉姓調查官去年在賽車場女廁安裝針孔攝影機偷拍多名女子。（資料照）

2025/09/11 05:50

〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院審理調查局劉姓調查官偷拍案，他去年在安定賽車場女廁安裝針孔攝影機偷拍多名女子，構成無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，並沒收相關器材。

去年7月「TSR全國機車錦標賽」期間，女員工在女廁發現可疑鏡頭並報警。警方埋伏後逮獲返回現場的劉姓調查官，並在記憶卡中發現共10多人遭偷拍，偷拍對象包含showgirl、女模特兒與賽車手，消息曝光後引發社會譁然。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，劉男在兩間女廁內分別安裝針孔攝影機，成功錄到5名被害人如廁或更衣的過程，畫面均涉及足以引起性羞恥或隱私暴露的部位，另外2人因鏡頭角度被遮蔽物遮擋，錄影畫面呈現全黑狀態，未能取得任何畫面，屬未遂。因此認定劉男行為橫跨既遂與未遂，雖多次發生，但因受害人不同，侵害法益有別，屬同種想像競合。

法院審酌劉男已年過50歲，具正當職業，卻在公共場域偷拍，對被害人性隱私侵害嚴重；但因影像未外流，加上其坦承犯行，最終量處6月徒刑，並准易科罰金每日1000元折算。扣案針孔攝影機、鏡頭、記憶卡與行動電源等物，均依規定宣告沒收。

另有部分被害人在審理期間達成調解並撤回告訴，法院指出，這部分屬告訴乃論之罪，依法應不受理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法