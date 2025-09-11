為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小六男童遭同學「偷桃」突襲2次 學校啟動調查

    小六男童疑遭同學兩度「偷桃」突襲，家長求說法，校方啟動性平調查，強調最嚴標準，並每階段回報進度給家長。（本報資料照）

    小六男童疑遭同學兩度「偷桃」突襲，家長求說法，校方啟動性平調查，強調最嚴標準，並每階段回報進度給家長。（本報資料照）

    2025/09/11 05:47

    〔記者王捷／台南報導〕台南一名小六男童小明（化名）遭同班小華（化名）長期以「猴子偷桃」突襲，小明升六年級後發現還跟小華同班，崩潰向家長哭訴，家長認為校方並未做好居中協調，但校方昨天強調，已啟動調查並持續回報給雙方家長。

    據了解，小明長期被小華「突襲」，去年有記憶點的至少有兩次，但小明個性較為內向，也不敢跟父親講，最後才忍不住向母親說，但過程是快還是慢？怎麼摸？小明都不敢說，家長得知後，要求校方讓小華家長給出明確說法，但小華家長疑似認為，這是男孩之間的玩鬧，沒有這麼嚴重，雙方家長對「猴子偷桃」的認知出現落差。

    小明的家長指控，擔心小華的行為會造成孩子心理有陰影，或是對性取向有不同的認知，但是校方沒有做好居中協調的角色，至今還是跟小華同班，感受不到校方的重視與積極的態度。

    依據性別平等教育法22條規定，知悉疑似校園性別事件的校長與教職員應最遲24小時完成對權責單位與主管機關的通報；調查期間學校應採取必要處置，包含保護措施與輔導，以保障受教權與人身安全。

    校方則強調，小明與小華的事件正在做性平調查，校方很重視，老師平常也時常教育學生，推動尊重身體自主權，性平委員也用嚴標準審視與記錄，每到一定進度都會與雙方家長回報。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播