日領1000南北奔波 越籍移工當提款車手下場慘

警方合力逮捕淪為詐騙集團提款車手的越南籍失聯移工。（民眾提供）

2025/09/10 23:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕綽號「安公子」的越籍失聯移工，被詐騙集團利誘、淪為ATM提款車手，3週內在台南犯案逾百起，歸仁警分局全力追緝，在火車上將他逮獲。偵訊後得知，雖然採日領酬勞制，但每天也才1000元，保底累計下，僅略高於國內最低月薪，卻得承受落網、坐牢的風險，被移送法辦時，懊悔不已。

據了解，26歲的「安公子」去年才來台工作，不久前逃離原雇主，被詐騙集團吸收，依照指示，到特定地點ATM提領現鈔，再將贓款交給潛伏在附近的收水手後，就算完成任務。

歸仁警方接獲情資，分局長廖水池指示成立專案小組展開偵辦，調閱監視器畫面比對後，居無定所的「安公子」，最近3週利用外籍身分規避查緝、透過大眾交通工具來台南提領了上百次。

歸仁警方積極佈線，得知「安公子」於台南地區提領後，要搭乘火車北上繼續犯案，

立刻報請檢察官指揮偵辦，並與鐵路警察局台中分局聯手埋伏，成功在雲林縣查獲，即時阻止被害人財產遭詐騙、損失。

初步調查，詐騙集團利誘時聲稱工作很輕鬆，至少可日領1000元，抽佣另計，但「安公子」四處奔波、提款，每天卻只拿到保底酬勞，偶爾給個獎金打發、也沒有加薪，現在還淪為階下囚，相當不值，讓他後悔莫及。歸仁警方訊後，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將「安公子」移送地檢署偵辦。

廖水池指出，打詐被政府列為當前重點工作，一鎖定嫌犯行蹤，立刻與鐵路警察局共同逮捕，迅雷不及掩耳，展現強力執法的決心。他強調，轄區發生詐欺案件，都要求所屬同仁立即統整犯罪證據、積極查辦，將持續強化跨單位合作，科技與情資一併運用，主動出擊，為市民打造更安全的生活環境。

