9/10 今彩539頭獎開1注! 800萬獎落新北

10日開獎的第114000220期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/09/10 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕10日晚上開獎的第114000220期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區工商路85巷6號1樓「駿鑫發彩券行」開出。

第114000220期今彩539中獎號碼為「12、14、16、28、39」，頭獎開出1注，可得800萬；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6296注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3481注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000220期39樂合彩中獎號碼為「12、14、16、28、39」，四合開出1注，可得21萬2500元；三合共195注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9393注中獎，每注可得1125元。

第114000220期3星彩中獎號碼為「386」，壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第114000220期4星彩中獎號碼為「9885」，壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法