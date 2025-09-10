「還寵物鼠」誘殺刺死18歲儀隊前女友 鉛球冠軍男下場曝

朱男以歸還寵物鼠為由誘出詹女，持刀行凶。（資料照，民眾提供）

2025/09/10 21:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區5月間發生駭人情殺案，24歲朱姓男子不滿18歲前女友提分手，以「歸還寵物鼠」誘出女方，朱男求復合談判未果，當街持刀猛刺致死，案經檢方審理近日偵結，依殺人罪起訴朱男，案件將由國民法官審理。

檢警調查，5月10日下午，朱男以交還寵物鼠及私人物品為藉口，約出在北部就讀高三詹姓前女友，到他台中南屯租屋處前見面，詹女由大學學長開車陪同南下，但獨自下車與朱男會合。

朱男畢業於中部某科技大學，曾是校內鉛球比賽冠軍，體型壯碩、目測上百公斤，他與詹女交往約3年，但打零工為生，沒有穩定未來，雙方在3、4月間分手，朱男無法接受，被拒絕後心生殺意，甚至事先留下遺書。

雙方碰面時，朱男將裝著寵物鼠的籠子掛在脖子上，以左手搭住詹女右肩，掏出水果刀狠刺胸背要害，短短不到1分鐘，詹女倒臥血泊，經送醫仍因左肺、支氣管、左心室與主動脈等致命傷口大量出血不治。朱男行凶後又持折疊刀猛刺自己胸口，試圖自殘，送醫急救後並無生命危險，被檢方聲押獲准。

警方到場時，在現場扣得兩把凶刀。經查，詹女原是校內儀隊副社長，學業成績優異，已錄取大學，卻不幸命喪前男友之手。

