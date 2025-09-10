為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市抽出1.4萬名明年度備選國民法官 法院審核後寄通知書

    中市今天電腦隨機抽出1.4萬名明年度備選國民法官初選名單。（圖：市府提供）

    2025/09/10 19:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民法官制度即將邁入第3年，台中市政府今（10日）自全市逾229萬名符合資格市民中，以電腦隨機抽選出1萬4400名明年度備選國民法官初選名冊，民政局長吳世瑋表示，此次初選中籤率約千分之六，名冊經台中地方法院審核完成複選名冊後，由法院通知民眾，以利可能被抽中參與個案審理的民眾預作準備。

    吳世瑋指出，國民法官制度透過素人參與審判，與職業法官共同組成國民法官法庭，審理重大刑案，促進司法專業與社會對話，提升審判品質與國人信賴。

    他說，今年配合台中地方法院估算明年度所需備選國民法官人數，截至今年9月2日設籍人口計286萬7763人中，篩選出符合年滿23歲且連續居住4個月以上，具備積極資格者共計229萬4179人，今採公開「隨機抽選」方式抽出1萬4400名備選國民法官。

    吳世瑋指出，備選國民法官初選名冊，將由台中地方法院審核小組進一步調查與篩選，排除不具國民法官資格或有不得擔任情形者後，造具複選名冊，列入複選名冊的民眾，未來將會收到法院寄發的明年度備選國民法官通知書，讓民眾能提前為明年度可能被抽中參與個案審理預作心理準備。

