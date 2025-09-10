興達電廠閃燃天然氣洩漏點找到了

興達電廠新建機組火警，台電今日下午3點召開記者會對外說明，由董事長曾文生主持。（記者蘇福男攝）

2025/09/10 18:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕台電高雄興達電廠新建燃氣複循環機組昨（10日）晚發生火警，台電董事長曾文生今天下午表示，初步判斷天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭（用於連結兩段管線或管件的金屬構件），待現場搭架完成後，將進一步檢視法蘭洩漏原因，後續也將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。

台電今日下午3點召開記者會對外說明，由董事長曾文生主持，他說明，興達燃氣新2號機組正進行試運轉測試，昨晚7點57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報撤離，8點5分起火，8點24分消防局進場滅火，8點40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡，針對此次火警事故，台電深表歉意。



他說，台電今天與相關工程團隊赴現場勘查，初步判斷天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，將待現場搭架完成後，再進一步檢視法蘭洩漏原因，曾文生指出，此次事故影響範圍包括新2-2號機天然氣加熱器相關管線及輔助設備，主發電設備本體未受損壞，新1號機與新2-1機受影響輕微，將持續進行詳細檢查，判斷是否影響主發電設備功能。

曾文生強調，事故調查及相關復原準備完妥後，將提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業，台電不會逃避責任，將持續公開資訊向社會說明。

台電今與相關工程團隊赴興達電廠火警現場勘查。（台電提供）

台電初步判斷天然氣洩漏點，為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後，將進一步檢視法蘭洩漏原因。（台電提供）

