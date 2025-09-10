為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    偽造TPASS月票「重複退票」牟利69萬 3人涉洗錢遭訴

    3嫌共謀偽造悠遊卡並以不法手段重複退票，牟取近70萬元不法利益。示意圖。（資料照）

    3嫌共謀偽造悠遊卡並以不法手段重複退票，牟取近70萬元不法利益。示意圖。（資料照）

    2025/09/10 18:19

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市董姓女子涉嫌與2名少年共謀，偽造悠遊卡並以不法手段重複退票，牟取近70萬元不法利益。士林地檢署依偽造有價證券罪、詐欺罪及洗錢防制法提起公訴，並請求法院沒收犯罪所得及扣押作案手機。

    檢警調查，董女與鄭姓少年為男女朋友，並與黃男共同實施犯罪。他們明知悠遊卡為合法支付工具，仍以非法方式牟利。2025年1月，鄭男於網路購買已破解的悠遊卡原始檔及空白IC卡，再利用手機內建NFC讀寫器及APP「MCT」，將原始檔複製至空白IC卡，製作16張具TPASS2.0月票功能的偽造悠遊卡。

    待完成製作，3人分持偽造卡片，前往台北捷運車站及機場線操作悠遊卡機台重複退票，共取得儲值金額69萬1820元。

    隨後，董女與鄭男用這些儲值金購買遊戲點數，再由鄭男於網路販售，所得除供日常開銷外，再分配4萬元予黃男。

    檢方表示，該手法已涉及掩飾、隱匿犯罪所得，符合洗錢防制法規定。

    檢方並指，董女明知鄭男未滿18歲，仍與其共同犯罪；偵查過程中態度不佳，多次推諉卸責，聲押庭中才承認犯罪，但後又改口否認，應依兒少法規定應加重其刑，並建請法院從重量刑，沒收犯罪所得及扣押作案手機，以確保追繳不法所得。

