柯文哲交保北檢抗告 北院明送高院審理

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，8日以7千萬元交保獲釋後，9日以被告身分出庭。（資料照）

2025/09/10 17:54

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊收賄、圖利等罪，8日繳足7000萬交保金獲釋，國民黨台北市議員應曉薇5日則辦妥3000萬元交保，台北地檢署昨晚正式提出抗告。台北地院表示，已收到抗告狀，但因尚須整理完整卷宗，預計明天上午正式送交高等法院審理。

北檢抗告指出，柯文哲交保抗告理由的第一點，高等法院8月已駁回柯等人的延押抗告裁定，但柯涉犯公益侵占罪部分仍有重要證人尚未完成調查。檢方盤點10月將交互詰問的證人，包括黃景茂、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉、民眾黨立委黃珊珊及吳順民等，認為在證人完成交互詰問前，羈押仍屬必要。

其二，柯文哲前天交保後，曾與偵查中之證人民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞接觸，已違反法院具保命令中「不得與證人接觸」之規定。其三，柯文哲交保後曾隔空對即將出庭作證的被告李文宗喊話：「這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城案，就為了一通簡訊把李關了十一個月」，而李文宗與柯文哲在公益侵占犯罪事實上有相互指證關係。

其四，北檢表示，柯文哲在羈押禁見期間持續授權特定人士使用其「本人名義」社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，疑有隔空串證與製造輿論之行為，可能抹黑、恐嚇對其不利的證人。

針對應曉薇部分，檢方則認為，其尚有同案被告未完成交互詰問，應仍須羈押。

北院昨已收到抗告狀，但因尚需整理近期庭期筆錄外，也因案件仍持續進行審理，需影音卷宗送抗告法院，目前仍評估作業時程，預計將於明天上午完成卷宗整理後正式送狀。

