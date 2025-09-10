柯文哲交保》北檢抗告狀北院明送高院 法界曝「這結果」最可能

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案被羈押一年，8日以7千萬元交保獲釋，隔天以被告身分出庭。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/10 17:54

〔記者楊國文／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊收賄、圖利等罪，8日繳足7000萬交保金獲釋，國民黨台北市議員應曉薇則於5日即辦妥3000萬元交保，台北地檢署昨天傍晚正式對2人的交保裁定提出抗告；但北院今下午指出，因審理中需影印筆錄等卷證不少，預計明天上午完成整卷後，正式送抵高院完成抗告程序。

法界表示，高院有３種可能裁定結果，包括「撤銷發回北院更裁」、「駁回抗告」和「自為裁定」（如直接裁定羈押、或命提高交保金），其中，以前兩種的可能性較高；若是第一種情形，顯示高院以上級審的高度，指出北院原裁定不當，北院更裁結果很可能是續押、或將具保條件加嚴，如提高交保金等，第二種情形則是維持北院原裁定而確定。

請繼續往下閱讀...

資深法界舉例，北院裁定柯文哲、應曉薇具保停押時，已命柯文哲2人應遵守「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情等行為」，但柯文哲公然與證人陳智菡、陳宥丞接觸，似已違反裁定要旨，高院依法論法，其裁定結果對柯較不利，以第一種情形，即撤銷發回更裁的可能性較高。

北檢提出5點抗告理由，主張北院裁定柯文哲、應曉薇具保停押有所違誤、不當，首先指出，高等法院8月駁回柯等人的延押抗告裁定，認為柯文哲涉犯公益侵占罪部分，仍有重要證人尚未調查完畢，至少包括黃景茂、民眾黨立委黃珊珊、吳順民等人，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押必要。

其次，柯在8日具保後，即與本案證人民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞接觸，已違反北院命柯具保應遵守「不得與證人有任何接觸之行為」的事由。

第3點，柯具保後，對近日將到北院出庭作證的共同被告李文宗隔空喊話，然而李文宗就公益侵占犯罪事實，與柯有相互指證的關係。

第4點，柯在羈押禁見中，仍持續授權特定人士使用其「本人名義」的社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述的證人。

最後，應曉薇部分，尚有證人沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民有待交互詰問，在證人詰問完畢前，仍有羈押必要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法