「館長」槍擊案揪藏鏡人 寶和會精神領袖邵柏傑無罪理由曝光

寶和會精神領袖邵柏傑。（資料照）

2025/09/10 17:23

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，寶和會大組長施俊吉與槍手劉丞浩等人均被重判定讞；檢方認定寶和會前會長邵柏傑藏身幕後，為組織犯罪最上層，依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，但新北地院認為證據不足，今天判邵柏傑無罪。

竹聯幫寶和會精神領袖邵柏傑，被控違反「組織犯罪條例」指揮犯罪組織、刑法恐嚇取財未遂罪，新北地院判邵柏傑無罪，理由是查無積極事證，足以證明邵柏傑涉入寶和會成員所犯的「館長」陳之漢槍擊案等重大刑案，亦查無邵曾在寶和會幹部群組指揮下達命令，其餘有關邵與寶和會成員接觸、見面等事證，難據此推認邵柏傑為寶和會前會長或實質領袖，判決無罪，可上訴。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，寶和會涉入館長槍擊案、「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振」等3起槍擊案，及1起恐嚇取財案，並綁架拘禁涉入「紅景天吸金案」遭通緝的主嫌謝忠奇等重大刑案。

檢方2020年起訴當時寶和會長林修伯、組長施俊吉、槍手劉丞浩等人後，針對邵柏傑及劉志強部分，另行簽分案偵辦，經破解數位採證還原相關共犯手機資料，清查金流，訊問相關共犯及證人等，認為邵柏傑涉指揮犯罪組織、恐嚇取財未遂罪嫌，劉志強涉犯參與犯罪組織與恐嚇取財未遂罪嫌。

但合議庭認為，查無積極事證，足以證明邵柏傑涉入寶和會成員所犯的館長、王國振等人槍擊案，至於恐嚇取財案，他當時雖有踏足案發地晶華酒店，但依卷內事證，查無邵柏傑指揮寶和會其他成員對被害者恐嚇取財；起訴雖認為邵柏傑曾在寶和會幹部群組指揮下達命令，經查卷內對話紀錄，邵柏傑並未在該群組內；其餘有關邵柏傑與寶和會成員接觸、見面等事證，亦難據此推認邵柏傑為寶和會前會長或實質領袖。

不過，合議庭認定，劉志強從2019年7月起擔任寶和會組長，參與犯罪組織期間，寶和會成員曾犯下紅景天吸金案主嫌謝忠奇綁架案、館長槍擊案及1起恐嚇取財案，最後以較重的參與犯罪組織罪判刑10月。

相關新聞

涉「館長」槍擊案被控指揮犯罪組織 寶和會前會長邵柏傑一審無罪

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法