    首頁　>　社會

    畫家突身亡小三要求定情物入靈柩 髮妻驚覺真相心碎了

    台北地方法院審理，判賠20萬元為妥，全案可再上訴。（記者劉詠韻攝）

    2025/09/10 16:46

    〔記者劉詠韻／台北報導〕洪姓畫家前年於工作室意外身亡，張姓妻子整理遺物時，驚覺丈夫手機、電腦藏有大量與劉姓女子的曖昧對話及親密合照，劉女甚至要求在出殯當天將定情物置入靈柩，憤而提告求償100萬元。台北地方法院審理，判賠20萬元為妥，全案可再上訴。

    判決指出，張女與洪男結婚38載，育有一子。2023年5月，洪男於工作室突然意外身亡，張女辦理後事時，卻發現丈夫手機與電腦中存有大量與劉女的曖昧對話及親密合照。此外，劉女亦曾出入洪男住處，甚至要求在出殯當天將定情物置入靈柩，張女認為二人行為逾越一般男女正常交往範圍，嚴重侵害配偶權，因此提告求償100萬元。

    劉女辯稱，照片僅能證明她與洪男一同出遊，二人並無牽手、擁抱等親密肢體接觸，至於LINE對話紀錄，內容多為出遊後各自返家確認是否平安、聯絡事情或關心對方身體狀況等問候、並無親密行為，況且張女已與洪男分居，難認導致二人婚姻關係破裂，撫慰金顯然過高。

    台北地院審理發現，洪男曾於2021年以LINE傳送身分證給劉女，二人並互傳「超級想您」、「寶貝」、「哈尼」等語，而劉女已明知對方已婚，仍持續親密往來，包括互稱暱稱、表達愛意、頻繁報告行程及生活細節，甚至同住一室，其行為非一般朋友可容忍，已構成對配偶權的侵害。

    法官並指，婚姻存續期間，配偶間應互負誠實義務，綜合侵權情節、持續期間、對婚姻生活圓滿造成的破壞，以及雙方學歷、身分、經濟狀況及精神痛苦程度，判決劉女須賠償20萬元。全案仍可上訴。

