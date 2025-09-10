防制台2線接連死亡車禍 瑞芳警12天開11張罰單

新北市瑞芳警分局自上個月29日起實施大型車專案稽查勤務，累計至昨天共稽查砂石車、大貨車150車次，取締11件砂石車超載、大貨車超速。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/10 16:52

〔記者林嘉東／新北報導〕台2線瑞芳、鼻頭路段上個月接連發生2起死亡事故，釀成2死3傷。新北市瑞芳警分局連日來加強大型車專案稽查勤務，累計12天共稽查砂石車、大貨車150車次，取締11件砂石車超載、大貨車超速。瑞芳警分局表示，警方將持續加強違規砂石車、大貨車取締勤務，確保台2線行車安全。

台2線濱海公路蝙蝠洞路段上月26日，發生砂石車與小客車對撞事故，釀成1死1傷，未料台2線濱海公路鼻頭路28日又發生3輛曳引車與1輛小貨車4車追撞事故，造成1死2傷；2天內連續發生2起大型車追撞事故，造成2死3傷。新北市瑞芳警分局交安組分析2起死亡車禍肇事責任原因，分別為跨越分向限制線與未注意車前狀況與未保持安全車距。

2起死亡事故後，瑞芳警分局自上個月29日起至昨天，在台2線瑞濱、貢寮等易肇事路段，針對砂石車與大貨車實施不定期、不定點專案稽查勤務，累計12天共稽查150車次，取締5件砂石車超載 、與6件大貨車超速。

分局長沈明義表示，台2線為大型車往返宜蘭、基隆的重要幹道，將持續鎖定易肇事路段與時段，規劃針對砂石車、大貨車等違規超載、超速的專案執法，同時主動會勘改善工程設施，確保行車安全，打造「人守法、路順暢、車安全」的交通環境。

