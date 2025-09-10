為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    吊單槓腦傷獲國賠 手搖飲大亨：盼公園設施維安、別再有人受傷

    台中手搖飲品牌大亨3年前公園吊單槓摔倒、頭部重擊水泥落差邊緣腦傷開刀。（資料照，中市議員林祈烽提供）

    台中手搖飲品牌大亨3年前公園吊單槓摔倒、頭部重擊水泥落差邊緣腦傷開刀。（資料照，中市議員林祈烽提供）

    2025/09/10 16:26

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中手搖飲品牌營運總裁廖述天3年前在潮洋公園吊單槓，落地時疑因地面不平跌倒，頭部撞擊地面平台高低差水泥邊緣，腦部重創開刀，迄今仍有需人攙扶行動等後遺症，請求國賠500萬，一審敗訴，二審改判可獲國賠162萬；台中市養工處上訴後，最高法院今駁回上訴確定，國賠案逆轉勝可獲賠162萬。

    廖翁下午透過律師請台中市議員林祈烽轉達，盼市府未來加強注意公園設施安全；建設局指出，尊重司法判決，潮洋公園單槓已移往他處，並消弭現場高低差，改善類似情況。

    廖述天2022年在潮洋公園吊單槓時，因單槓平台與路面有如階梯高低差，落地後疑因地面不平、後倒撞上水泥落差邊緣，腦部受傷送醫開刀；當時林祈烽接獲廖家投訴、與議員施志昌及鄭功進在議會質詢，要求市府全面體檢公園內遊具和運動設施，確保類似事件不會再發生。

    林祈烽指出，廖家事後請求國賠，但一審敗訴，二審判決可獲國賠162萬，因養工處上訴，今三審經最高法院駁回上訴確定逆轉勝，可獲國賠162萬。

    廖翁今委請律師鄧湘全透過林祈烽代轉達心情。鄧湘全指出，廖述天傷後因頭部撞擊嚴重，經送醫手術才救回一命，費時許久漸康復，但仍有需專人照顧及靠人攙扶才能行走等後遺症，包括醫藥費、看護費及精神賠償請求國賠500萬，今逆轉勝獲賠162萬，除感謝法院判決外，希望公園運動設施應訂安全標準，市府更要檢視公園設施安全維護，不要再有人受傷害。

    手搖飲大亨「公園玩單槓」摔癱 最高院判中市府賠162萬定讞

