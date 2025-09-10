為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男領21萬欲投資抗癌新藥 警員嘆：中國抖音怎能信

    李姓男子誤信投資詐騙，警方接到通報嘆氣說，抖音的短影音怎麼能信。（記者王捷攝）

    李姓男子誤信投資詐騙，警方接到通報嘆氣說，抖音的短影音怎麼能信。（記者王捷攝）

    2025/09/10 16:00

    〔記者王捷／台南報導〕抖音假醫療投資短影音，讓李姓男子一下領出21萬元現金，行員察覺異狀通報警四分局華平派出所，警員得知情況，跟他說中國抖音影片怎能信，成功讓李男把錢存回去。

    警方指出，李男之前瀏覽抖音，看到醫療投資廣告，自稱國際知名藥廠研發出突破性抗癌新藥，強調療效與投資前景，廣告還附上看似專業的實驗數據與媒體連結，營造可信性。

    不久，就有陌生女子加李男LINE與他聯繫，自稱投資顧問，只要先提領21萬元，稍後將由專員前來收款並安排內部名額，要求全程保密；並叮囑若遭行員或警方詢問提款用途，回覆是借款周轉。

    昨天李男到台新銀行安平分行領款轉匯，行員察覺他說法反覆、資金流向不明，立即通報華平所。警員張凱惟、蔡明松到場，耐心說明詐團常用限時機會與保密話術，目的是迫使當事人加速交付現金，並舉例同類手法造成的損失。

    在多次勸導與風險說明後，李男終於打消念頭，向行員與員警致謝。四分局長曹儒林提醒，假投資、假交友、假網拍均以人性弱點設局，遇到高獲利、先匯款、保密的要求都應停下腳步，撥打165反詐騙專線查證，警方將持續與金融機構合作守住民眾財產。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播