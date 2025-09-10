男領21萬欲投資抗癌新藥 警員嘆：中國抖音怎能信

李姓男子誤信投資詐騙，警方接到通報嘆氣說，抖音的短影音怎麼能信。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕抖音假醫療投資短影音，讓李姓男子一下領出21萬元現金，行員察覺異狀通報警四分局華平派出所，警員得知情況，跟他說中國抖音影片怎能信，成功讓李男把錢存回去。

警方指出，李男之前瀏覽抖音，看到醫療投資廣告，自稱國際知名藥廠研發出突破性抗癌新藥，強調療效與投資前景，廣告還附上看似專業的實驗數據與媒體連結，營造可信性。

不久，就有陌生女子加李男LINE與他聯繫，自稱投資顧問，只要先提領21萬元，稍後將由專員前來收款並安排內部名額，要求全程保密；並叮囑若遭行員或警方詢問提款用途，回覆是借款周轉。

昨天李男到台新銀行安平分行領款轉匯，行員察覺他說法反覆、資金流向不明，立即通報華平所。警員張凱惟、蔡明松到場，耐心說明詐團常用限時機會與保密話術，目的是迫使當事人加速交付現金，並舉例同類手法造成的損失。

在多次勸導與風險說明後，李男終於打消念頭，向行員與員警致謝。四分局長曹儒林提醒，假投資、假交友、假網拍均以人性弱點設局，遇到高獲利、先匯款、保密的要求都應停下腳步，撥打165反詐騙專線查證，警方將持續與金融機構合作守住民眾財產。

