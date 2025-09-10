為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    債務糾紛擄人談判 國民黨苗縣議長李文斌之子等16人遭訴

    2名被害男子遭十多人強押上車，苗栗檢警循線逮捕4名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左二）。（資料照，記者彭健禮翻攝）

    2名被害男子遭十多人強押上車，苗栗檢警循線逮捕4名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左二）。（資料照，記者彭健禮翻攝）

    2025/09/10 15:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣議長李文斌的獨子李展維，疑因債務糾紛，夥同同伴於今年5月間在苗栗市一家茶飲店將2名被害男子擄走，被警方循線逮捕送法辦。苗栗地方檢察署偵結，依剝奪他人行動自由等罪嫌將李子等16人起訴，李男仍在押。

    苗栗市一家茶飲店於今年5月12日晚間10點許，發生2名男子被10多人押上車擄走事件。警方獲報救出2名被害人，並循線逮捕4名嫌犯，其中一人是李文斌之子李展維，雙方疑因賭債引發糾紛。警詢後，依法將李等4人移送苗栗地檢署。

    李展維等4人經檢察官複訊後，依涉犯剝奪他人行動自由等罪聲押，苗栗地院裁定李展維及一名陳姓同夥羈押禁見，另2嫌各諭知7萬元、6萬元交保。檢警並續追其他涉案12人到案；李男也在押迄今。

    全案由苗檢於近日偵結，認李男涉犯在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施致生公眾及交通往來危險、3人以上剝奪他人行動自由等罪嫌，另其餘同夥也涉犯3人以上在場助勢致生公眾及交通往來危險、3人以上剝奪他人行動自由等罪嫌，將16人一併提起公訴。

    苗栗地檢署強調，社會治安不容破壞，於公共場所尋釁滋事，有使無辜民眾遭波及而受有無妄之災之社會秩序之危害，擾亂公眾安寧甚鉅，均為違法行為，定將從嚴查辦，以保障民眾安全之生活環境。

    事件發生當時，李文斌即聲明表示，養子不教父之過，對於兒子犯錯，他無從迴避責任，沒把孩子教好，願接受所有的批評與指責，多年來管教孩子並未鬆懈，結果卻讓他和妻子深感痛心與無奈，兒子把爸媽的心撕碎了。李表示，兒子已是卅歲的成年人，禍福自招，應該承擔自身的過錯，他絕不包庇或幫助兒子逃避法律責任，支持法律對兒子的任何處罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播