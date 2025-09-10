債務糾紛擄人談判 國民黨苗縣議長李文斌之子等16人遭訴

2名被害男子遭十多人強押上車，苗栗檢警循線逮捕4名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左二）。（資料照，記者彭健禮翻攝）

2025/09/10 15:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣議長李文斌的獨子李展維，疑因債務糾紛，夥同同伴於今年5月間在苗栗市一家茶飲店將2名被害男子擄走，被警方循線逮捕送法辦。苗栗地方檢察署偵結，依剝奪他人行動自由等罪嫌將李子等16人起訴，李男仍在押。

苗栗市一家茶飲店於今年5月12日晚間10點許，發生2名男子被10多人押上車擄走事件。警方獲報救出2名被害人，並循線逮捕4名嫌犯，其中一人是李文斌之子李展維，雙方疑因賭債引發糾紛。警詢後，依法將李等4人移送苗栗地檢署。

請繼續往下閱讀...

李展維等4人經檢察官複訊後，依涉犯剝奪他人行動自由等罪聲押，苗栗地院裁定李展維及一名陳姓同夥羈押禁見，另2嫌各諭知7萬元、6萬元交保。檢警並續追其他涉案12人到案；李男也在押迄今。

全案由苗檢於近日偵結，認李男涉犯在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施致生公眾及交通往來危險、3人以上剝奪他人行動自由等罪嫌，另其餘同夥也涉犯3人以上在場助勢致生公眾及交通往來危險、3人以上剝奪他人行動自由等罪嫌，將16人一併提起公訴。

苗栗地檢署強調，社會治安不容破壞，於公共場所尋釁滋事，有使無辜民眾遭波及而受有無妄之災之社會秩序之危害，擾亂公眾安寧甚鉅，均為違法行為，定將從嚴查辦，以保障民眾安全之生活環境。

事件發生當時，李文斌即聲明表示，養子不教父之過，對於兒子犯錯，他無從迴避責任，沒把孩子教好，願接受所有的批評與指責，多年來管教孩子並未鬆懈，結果卻讓他和妻子深感痛心與無奈，兒子把爸媽的心撕碎了。李表示，兒子已是卅歲的成年人，禍福自招，應該承擔自身的過錯，他絕不包庇或幫助兒子逃避法律責任，支持法律對兒子的任何處罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法