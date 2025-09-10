為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    偷怪手上路拒捕！揮動鏟斗打警察 慣竊暴行全曝光

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，竟還衝撞追捕的警車、員警。（竹山警方提供）

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，竟還衝撞追捕的警車、員警。（竹山警方提供）

    2025/09/10 15:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投林姓慣竊去年底持美工刀，在竹山某工廠偷走怪手，惟凌晨得手後竟開在大馬路上發出巨響，警方獲報攔查，惟林嫌不僅拒捕，還衝撞警車，甚至操作怪手旋轉，揮動鏟斗攻擊員警，最後警方以優勢警力制伏，近日南投地方法院判決，林嫌因竊盜、妨害公務罪合併應執行1年徒刑，而當時犯案暴行也全都曝光。

    竹山警方表示，林嫌為竊盜慣犯，曾因案入獄服刑，但出獄後仍不知悔改，再度行竊犯案，去年12月趁凌晨天未亮，潛入竹山一處工廠偷怪手，得手後因沒有運送交通工具，竟大剌剌直接開著怪手上路，由於怪手行駛發出巨響，警方獲報到場攔查。

    詎料林嫌見警不僅拒檢，還舉起鏟斗衝向警車，並無視攔查持續衝撞，員警見狀立即拔槍警戒、喝令停車，惟林嫌仍不斷行駛，警方後來持警棍破窗、噴灑辣椒水，但林嫌竟揮動鏟斗攻擊，所幸員警迅速拔除怪手鑰匙，過程中林還出言辱罵並揮拳攻擊，導致有員警受傷，最後不敵優勢警力才就逮，並查扣美工刀、作案工具。

    南投地方法院則判決，林嫌因攜帶兇器竊盜罪處有期徒刑7月，駕駛動力交通工具妨害公務罪處有期徒刑10月，合併應執行1年有期徒刑。

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，竟還衝撞追捕的警車、員警。（竹山警方提供）

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，竟還衝撞追捕的警車、員警。（竹山警方提供）

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，警方見狀持槍喝令停車。（竹山警方提供）

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，警方見狀持槍喝令停車。（竹山警方提供）

    熱門推播