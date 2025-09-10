轉售演唱會票券挨罰24萬 民眾怨是警察主動開價

台北大巨蛋啟用後帶動演唱會經濟，黃牛亂象也叢生。（資料照）

2025/09/10 14:56

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋啟用帶來演唱會經濟，也衍生許多黃牛爭議，如被抓獲最高可罰50倍票面金額罰鍰。不過，要注意不論加價多少轉售，都算是黃牛，除有民眾因讓票要求「請星巴克」也被開罰外，還有民眾爆料，警方假冒歌迷主動開價3萬元，碰面後立刻將他帶往警局，並被北市文化局裁罰24萬4千元。

天王周杰倫去年12月於台北大巨蛋開唱一票難求，市府嚴格掃蕩黃牛行為，一名沈先生爆料，當初他上網想原價轉讓一張4880元的門票，卻有員警找上門主動開價3萬元，雙方約定面交，一碰面他就直接被帶去警局。

請繼續往下閱讀...

他強調，是警方自行報價，他沒有主動開高價販售，並無意圖，且交易都沒有完成，事後卻被文化局裁罰24萬4千元；雖後續透過訴願，撤銷24萬多元罰鍰，文化局還是開罰4萬8800元。

台北市議員曾獻瑩指，類似情形在多起陳情案件屢見不鮮，常見誤觸方式包括要求代購費、跑腿費或者以行情價名義調高價格，即便交易未完成，就可能被認定違法。反黃牛條款上路兩年，台北市已有36件訴願案件，顯示市民普遍缺乏對「不得加價轉售」的認知，文化局應在大型演唱會前加強說明，避免民眾一時不察誤觸法網。

文化局表示，民眾當下筆錄明載「加價意圖」，且受處分人於筆錄上確認簽名；文化局遂於今年2月8日依規裁處；受處分人隨後提出訴願，考量加價金額有疑義，裁處4萬8800元，目前訴願還在審理當中。

此外，文化局也補充，只要上網兜售無論有無成交，或是加上一杯飲料等等超過票面金額，都已違反《文化創意產業發展法》，提醒民眾切勿以身試法。

北市警局回應，查行為人以加價代購方式，已違反《文化創意產業發展法》，依法應予查處，並強調偵辦過程符合法定程序，無違失情形；針對裁罰金額，尊重主管機關文化局行政裁量權。

