高雄男酒後駕車拒測 最高可罰逾20萬元

高雄男酒後駕車拒測，最高罰逾20萬元。（民眾提供）

2025/09/10 14:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市許姓男子（40歲）前日駕駛轎車行經旗津區中洲三路，因違規超越停止線，被巡邏員警攔下盤查，因滿臉通紅又有酒味，警方對他施以酒測，他不斷向警方求情無效，當場表示拒測。

警方依道路交通管理處罰條例不遵守交通標線、無照駕駛及拒測等規定製單舉發，並移置保管車輛，合計最高可處新台幣20萬5800元罰鍰。

鼓山分局今（10）日指出，員警於前日巡邏遇許男違規駕駛，攔查後，許男先辯稱當天14時僅喝了1罐啤酒，警方見其神情緊張、不斷漱口並拖延酒測。

警方進一步追查時，許男同車乘客坦承兩人從早上上班時一路喝到下午2點，所謂「兩點喝一罐」其實是最後一瓶的時間；許男下車時滿臉通紅且渾身酒氣，向員警求情表示工作辛苦，只有喝一罐啤酒，央求員警放行，更一再拖延酒測。

警方提供飲用水讓許男漱口後，隨即要求進行酒測，最終許男眼見難逃法網，當場表示拒測，警方依法依道路交通管理處罰條例不遵守交通標線、無照駕駛及拒測等規定製單舉發，並移置保管車輛，合計最高可處新台幣20萬5800元罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

