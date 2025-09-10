為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄男酒後駕車拒測 最高可罰逾20萬元

    高雄男酒後駕車拒測，最高罰逾20萬元。（民眾提供）

    高雄男酒後駕車拒測，最高罰逾20萬元。（民眾提供）

    2025/09/10 14:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市許姓男子（40歲）前日駕駛轎車行經旗津區中洲三路，因違規超越停止線，被巡邏員警攔下盤查，因滿臉通紅又有酒味，警方對他施以酒測，他不斷向警方求情無效，當場表示拒測。

    警方依道路交通管理處罰條例不遵守交通標線、無照駕駛及拒測等規定製單舉發，並移置保管車輛，合計最高可處新台幣20萬5800元罰鍰。

    鼓山分局今（10）日指出，員警於前日巡邏遇許男違規駕駛，攔查後，許男先辯稱當天14時僅喝了1罐啤酒，警方見其神情緊張、不斷漱口並拖延酒測。

    警方進一步追查時，許男同車乘客坦承兩人從早上上班時一路喝到下午2點，所謂「兩點喝一罐」其實是最後一瓶的時間；許男下車時滿臉通紅且渾身酒氣，向員警求情表示工作辛苦，只有喝一罐啤酒，央求員警放行，更一再拖延酒測。

    警方提供飲用水讓許男漱口後，隨即要求進行酒測，最終許男眼見難逃法網，當場表示拒測，警方依法依道路交通管理處罰條例不遵守交通標線、無照駕駛及拒測等規定製單舉發，並移置保管車輛，合計最高可處新台幣20萬5800元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播