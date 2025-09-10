為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    聽信菜市場傳言投資虛擬幣 退休婦7度面交遭詐450萬

    王姓婦人聽信菜市場婆媽「穩賺不賠」投資虛擬貨幣TRX（波場幣）。（記者鄭景議翻攝）

    王姓婦人聽信菜市場婆媽「穩賺不賠」投資虛擬貨幣TRX（波場幣）。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/10 14:31

    〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港區一名68歲王姓婦人，因聽信菜市場婆媽「穩賺不賠」投資虛擬貨幣TRX（波場幣）的說法，短短時間內已面交7次、遭詐走高達新臺幣450萬元。所幸南港分局警方積極追查車手時，上週末發現她尚有160萬元積蓄準備再投入，緊急趕往勸阻，才成功守住老婦的最後老本。

    警方指出，日前南港分局偵訊25歲施姓車手時，得知他曾赴轄區向王婦收取50萬元詐款。舊莊派出所巡佐黃建樺獲報後，立即循線找到王婦，才揭開詐騙手法。王婦透露，自己是在市場買菜時，聽鄰居大力推薦虛擬幣投資，並介紹LINE暱稱「阿勇」的人與其聯繫，隨後便在「阿勇」不斷遊說下持續交付現金。

    王婦為退休公務員，儘管已多次失金，仍對詐團話術深信不疑，甚至打算將僅剩的161萬元全數投入。員警連同王婦兒子反覆勸說，強調投資「絕無穩賺不賠」，王婦才終於驚覺受騙，放棄投資念頭，並在兒子陪同下完成報案。

    王婦與家屬感謝警方積極守護財產，直呼「差點全毀在詐騙手裡」。南港分局呼籲，投資需透過合法金融管道，金融人員絕不會親自收取現金；若遇疑似詐騙，應立即掛斷電話並撥打110或165反詐騙專線查證，警方將持續打詐，守護民眾辛苦血汗錢。

