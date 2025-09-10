被控指揮犯罪組織、恐嚇取財未遂 寶和會前會長邵柏傑一審無罪

寶和會精神領袖邵柏傑。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，新北地檢署2020年起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉與槍手劉丞浩，並以組織犯罪條例起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝及多名幫眾，施、劉等人均被重判定讞；檢方另於2022年認定寶和會前會長邵柏傑藏身幕後，為組織犯罪最上層，依違反組織犯罪條例、刑法恐嚇取財未遂罪起訴，但新北地院審理後認為證據不足，今判邵無罪。

至於與邵同時被訴的該會組長劉志強，涉參與犯罪組織、恐嚇取財未遂，自白犯罪，合議庭以較重的參與犯罪組織罪，判他10個月徒刑。

檢警調查，寶和會除犯下館長遭槍擊受傷案，還犯下「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振」等2起槍擊案及1起恐嚇取財案，並綁架拘禁涉入「紅景天吸金案」的謝忠奇，相關被告均重判。

檢方2020年起訴林修伯、施俊吉、劉丞浩等人後，針對邵柏傑及劉志強部分，另行簽分案偵辦，經破解數位採證還原相關共犯手機資料，清查金流，訊問相關共犯及證人等偵查作為，雖無法找到邵與館長案連結的證據，但認為邵涉指揮犯罪組織、恐嚇取財未遂罪嫌，劉志強涉犯參與犯罪組織與恐嚇取財未遂罪嫌。

檢方起訴時認為，邵柏傑為獲取不法鉅額利益並發展壯大組織，陸續由組織成員暴力犯罪，嚴重破壞社會治安，並於恐嚇案件中立於指揮地位，動輒要求上千萬以上犯罪利益，犯罪所得龐大，且吸收意志薄弱的年輕成員，惡性重大，建請法院從重量刑。

但合議庭認為，卷內事證不足證明邵柏傑有起訴意旨所指主持、操縱、指揮犯罪組織或恐嚇取財未遂犯行犯行，判決無罪。

