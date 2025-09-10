為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    開學第2天就發作？ 學生宿舍租客深夜狂砸10多輛機車

    台南學生租屋處驚傳毀損案，深夜多輛機車後照鏡被砸壞，住戶群組接力通報，監視器疑遭破壞，警方已受理報案並依刑法毀損偵辦。（民眾提供）

    2025/09/10 14:03

    〔記者王捷／台南報導〕台南開學第2天，學生租屋處就傳機車遭破壞，一次10多輛機車受損，一位成大學生把實況貼上脆，超過14萬次瀏覽，警五分局已受理報案，朝毀損方向偵辦。嫌疑人疑似是因精神疾病關係，才情緒失控，沒有與人有仇怨。

    據了解，涉案人是30多歲的男子，也承租在學生宿舍中，他疑似有精神疾病、情緒失控，但警方未證實，強調會通報相關單位。

    9日凌晨，學生宿舍在群組中深夜接力通報，指稱剛下樓查看，發現不少車輛後照鏡受損，還有人提到監視器也遭破壞，提醒車主檢查各層樓與小心地面玻璃碎片，畫面可見騎樓邊停放的機車至少有一輛後照鏡破裂，走道地面留有疑似碎片痕跡。

    另有學生提及，社區近一個月內已有車輛被推倒的零星狀況，最近又發生植栽被推倒、鞋櫃倒地與各層面板損壞等問題。有學生留言抱怨，表示憤怒、不安，一共約有10多輛機車受損，但實際受損數量目前警方正在比對監視器與報案資料釐清。

    五分局開元所長洪士雄說，9日早上分局陸續接獲多部機車毀損報案，警方已蒐證、調閱監視器並通知相關人到案說明，將依法偵辦。後續會加強巡簽，並與社區管理單位聯繫。對於涉案人的精神狀況，如有情緒或行為失控而涉違法，將由衛生單位與醫師依法判定。

