為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中壢警銀聯手阻詐 中小企銀中壢分行、中信中原分行阻詐失敗率偏高

    中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法。（中壢警分局提供）

    中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法。（中壢警分局提供）

    2025/09/10 13:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分區轄區有96間金融機構，在警銀合作阻詐下，今年以來攔阻成功312件，守護民眾財產累計金額逾2億1571萬8030元，攔阻失敗126件，比去年同期減少58件；警方統計臺灣中小企業銀行中壢分行發生9件、攔阻失敗5件，中國信託中原分行發生19件、攔阻失敗9件，失敗率都偏高，顯示警銀仍有強化合作阻詐的必要。

    中壢警分局昨天下午召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法、詐團常用話術進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法，期望透過警銀默契的建立，共同分享經驗，為民眾建立詐騙防線。

    會中，警方致贈「警察小熊」給與會金融機構職員，更對16間金融機構、24位攔阻有功的行員頒發感謝狀及禮券，其中，攔阻100萬元以上的行員有7位、以下的有17位。

    中壢分局長林鼎泰說，詐騙手法日新月異，詐團善於利用人性的信任與貪念，攔阻詐騙成功的關鍵，在於金融機構行員第一時間發現異常並通報，以及員警迅速到場與被害人持續溝通、不厭其煩地解釋，方能瓦解歹徒的話術。

    林鼎泰呼籲民眾下載「警政服務APP」，動動手指就能快速掌握最新防詐資訊，若遇有可疑投資詐騙或假親友借貸，務必多方求證，警方會與金融機構以成為民眾「荷包守門員」為目標。

    中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法。（中壢警分局提供）

    中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法。（中壢警分局提供）

    中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，分局長林鼎泰（中）頒發感謝狀及禮券予攔阻有功的金融機構行員。（中壢警分局提供）

    中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，分局長林鼎泰（中）頒發感謝狀及禮券予攔阻有功的金融機構行員。（中壢警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播