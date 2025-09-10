中壢警銀聯手阻詐 中小企銀中壢分行、中信中原分行阻詐失敗率偏高

中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法。（中壢警分局提供）

2025/09/10 13:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分區轄區有96間金融機構，在警銀合作阻詐下，今年以來攔阻成功312件，守護民眾財產累計金額逾2億1571萬8030元，攔阻失敗126件，比去年同期減少58件；警方統計臺灣中小企業銀行中壢分行發生9件、攔阻失敗5件，中國信託中原分行發生19件、攔阻失敗9件，失敗率都偏高，顯示警銀仍有強化合作阻詐的必要。

中壢警分局昨天下午召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法、詐團常用話術進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法，期望透過警銀默契的建立，共同分享經驗，為民眾建立詐騙防線。

會中，警方致贈「警察小熊」給與會金融機構職員，更對16間金融機構、24位攔阻有功的行員頒發感謝狀及禮券，其中，攔阻100萬元以上的行員有7位、以下的有17位。

中壢分局長林鼎泰說，詐騙手法日新月異，詐團善於利用人性的信任與貪念，攔阻詐騙成功的關鍵，在於金融機構行員第一時間發現異常並通報，以及員警迅速到場與被害人持續溝通、不厭其煩地解釋，方能瓦解歹徒的話術。

林鼎泰呼籲民眾下載「警政服務APP」，動動手指就能快速掌握最新防詐資訊，若遇有可疑投資詐騙或假親友借貸，務必多方求證，警方會與金融機構以成為民眾「荷包守門員」為目標。

中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法。（中壢警分局提供）

中壢警分局召開「警銀聯繫會議」，分局長林鼎泰（中）頒發感謝狀及禮券予攔阻有功的金融機構行員。（中壢警分局提供）

