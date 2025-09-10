抓包男友花錢用AI製作「女偶像、網紅裸照」 全場苦勸她快逃

日前一名女網友揭露，無意間中發現交往多年的男友，手機內竟收藏大量用AI製作的女網紅、偶像裸照，消息一出，在網上引發軒然大波。（圖擷取自Dcard）

2025/09/10 15:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年台灣發生多起不肖人士濫用AI Deepfake（深偽）技術，將公眾人物或陌生網友的臉部進行換臉合成後，拿去詐騙、詆毀聲譽、製作成色情影像販售等犯罪行為。日前一名女網友揭露，無意間中發現交往多年的男友，手機內竟收藏大量用AI製作的女網紅、偶像裸照，消息一出，在網上引發軒然大波。

該名女網友8日在Dcard以「在一起快8年的男友」為標題發文，開頭直呼「請問有誰能接受男友把網紅和偶像的照片，拿去AI裡面做成裸照呢？還不是免費的，需要花錢買鑽石（虛擬貨幣）才能用」，原PO也提到，她事後有主動向男友反應，這種行為「令人感到很不舒服」，但男友認為「那是假的」，還反過來控訴是她「想太多」。

更誇張的是，男友聲稱自己沒有保存那些照片，但原PO踢爆，照片全被男友偷偷存在「私密相簿」裡，她是在無意中發現的。該文一出，掀起大批網友討論，並紛紛留言勸告原PO，「分了吧，他連別人都不尊重了，還能尊重妳哦？」、「法律意識跟道德都敗壞到沒底線的人，不用跟他反應，直接放生就好」、「不行欸超噁，說不定妳也被紀錄保護好自己很重要，人品>8年感情不要習慣跟將就」。

台灣曾發生網紅小玉（朱玉宸）等人涉嫌以AI Deepfake技術，將多名女性的臉部特徵，移植到A片演員的臉上後販售牟利，這起換臉事件的受害人數眾多，引發各界高度重視。為保障婦女兒少、打擊結合新科技犯罪手法，行政院2022年通過修正《刑法》等性暴力防制4法，若製作不實性影像並散布營利，最高可處7年以下有期徒刑；若散布強暴攝錄型性影像且營利，法官得加重求刑2分之1，最高可關10年半。

立法院也於2023年三讀通過「犯罪被害人權益保障法修正案」，增訂「妨害性隱私及不實性影像罪」，條文明定，意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實的性影像，足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；若是意圖營利，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

