「醫師鄉長」顧勝敏派清潔隊砍私地竹木 涉貪12萬被起訴

彰化縣花壇鄉鄉長顧勝敏，因擅自動用清潔隊資源砍除私有土地上的竹木，涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌提起公訴。（資料照）

2025/09/10 13:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣花壇鄉鄉長顧勝敏有一塊宗祠持分土地，日前未通知土地共有人，竟找來廖姓清潔隊長，動手清除土地上的竹木及樹木，總計出動9車次，使顧獲得不法利益共12萬114元。彰化地檢署偵辦，認為兩人未經合法程序，擅自動用清潔隊資源砍除私有土地上的竹木，涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌提起公訴。

花壇鄉鄉長顧勝敏，擁有擁有醫師、大型重機、挖掘機、大客車與挖土機等共37張證照，被地方尊稱「醫師鄉長」，日前疑似因清理宗祠持分土地地上物，引起土動共有人不滿，在地方議論紛紛。

起訴書指出，顧勝敏自2018年12月25日起擔任花壇鄉鄉長，廖男則於2017年至2024年10月16日期間擔任清潔隊長，2人均屬依法令服務於地方自治團體的公務員。根據花壇鄉公所於2004年公告，指定清除地區「未包含私有土地」，且巨大垃圾需由民眾自行搬運至地面樓層並縮減體積，預先繳費申請後才能清運。

然而，檢方調查發現，顧勝敏與廖男於2013年4月至5月間，未依規定程序，擅自指示清潔隊前往私有土地，砍除竹木及樹木（計有竹子8叢、果樹1顆，清除面積共228.02平方公尺），並動用公務車輛載運至花壇鄉第十公墓堆置，總計出動9車次，使顧及相關人獲得不法利益共12萬114元。

檢方進一步調查發現，顧勝敏與系爭土地共有人有宗祠持分關係，其請託廖男前往現場會勘後，未製作正式紀錄，即指示清潔隊進行砍除。廖雖辯稱僅修剪「妨害交通」部分，但調查顯示，該土地竹木遭「全數砍光」，明顯超出公共利益所需範圍。

檢方表示，根據證人陳述、會勘紀錄缺失及清理事實，認定2人未依程序執行職務，且涉及利益輸送，依違反《貪污治罪條例》及《公務員利益衝突迴避法》等罪嫌將2人提起公訴。

