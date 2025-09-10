為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    70歲對上50歲農友馬路互毆 車流閃躲讓道

    雙方打到大馬路上。（警方提供）

    2025/09/10 13:15

    〔記者劉人瑋／台東報導〕實在是反應出「台東式和諧」，也所幸無重傷。台東2位農友昨晚到酒吧飲酒後，因為一言不和到店外單挑，50歲陳男與70歲楊男在正氣路路邊扭打，來回於路面與邊線外，路過車輛也只能被迫「禮讓打鬥優先」，由於雙方車上都是農具，陳男起出鋸子打算再鬥一回合，所幸警方趕到阻止，雙方這時口徑一致「都是認識的，沒什麼大事」。

    台東分局昨晚間，接獲民眾報案在台東市正氣路發生鬥毆事件。員警第一時間到場了解事發經過，經查陳姓男子（年約50歲）與楊姓男子（年近70歲）為相識之友人，因為酒醉發生口角並有互毆情形，當場遭同行友人勸架，雙方均有輕微擦挫傷。陳嫌一度返回車輛取出務農用手鋸欲進一步攻擊，所幸警方迅速到場並制止其行為，隨後帶回依法偵辦，全案詢後依傷害罪移送台東地方檢察署偵辦。

    從監視器畫面可見到，雙方從馬路外打到馬路中，來回數趟，往來車輛擔心撞擊2人，時時有車輛停下。雖然警方後來趕到並帶回偵辦，欲以傷害罪移送，但2人皆稱「又沒什麼大事」並不提告。雖2人打到兩敗俱傷、雙雙掛彩，但所幸皆為輕傷，倒是路過駕駛虛驚一場。

    男子表示，只有手部輕傷無大礙。（警方提供）

