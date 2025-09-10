真諷刺！撿電鍋送拾荒婦淪貪污犯 網怒：騎飛輪收幾百萬卻清白？

台北市環保局一名清潔隊員，將拾獲的大同電鍋轉送給一名拾荒老嫗，被依《貪汙治罪條例》起訴。示意圖，非當事人。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。有網友斥司法「欺負老實人」，另有多數網友質疑「那個騎在飛輪上收了數百萬的人」卻是「清清白白」。

據悉，該名清潔隊員近日出庭解釋，自己撿拾電鍋，帶回家確認可使用後，轉送給一位不認識的拾荒老嫗，只是想她有電鍋可以煮熱飯、過好日子。幾日後，清潔隊發現後要求歸還電鍋，清潔隊員說，不好意思再向老嫗討回電鍋，於是自掏腰包買一組新的送她作為替換。他表示，不知道會這麼嚴重，也擔心自己會不會被關。

相關新聞底下引來大批網友留言，有人認為「檢舉的人心態可疑」「有人想安插別人進清潔隊，才用這種事踢走同事」「是不是被中國籍的清潔隊員檢舉給其他人補進來」。

另有網友表示，「這個真的很諷刺，一個回收的電鍋就被起訴了。再看看那個囂張的柯文哲」「貪32塊是貪污犯，貪1.2億就變成小草心中的神了。」「這世界瘋了！」「前市長收錢都可以交保候傳了」「如果清潔隊員是民眾黨主席，那就是清清白白了」「柯文哲收的錢可以買多少個大同電鍋？」「踩飛輪在公職職場收錢喊清清白白！是什麼平行世界嗎？」

還有網友痛批：「台北市政府有夠冷血。」

律師林智群今天（10日）也在臉書發文，稱公務員最忌諱的就是「送往迎來」，送電鍋給民眾，貪污圖利罪！收人家禮盒，貪污受賄罪！然後市長在市長室踩飛輪收300萬元、一堆200萬元，你跟大家說這個沒問題還振振有詞？全體公務員（大部分都是兢兢業業過日子）看在眼裡，是何感想？超越藍綠、號稱清廉，採取高標準的新政治，是這樣子的嗎？

