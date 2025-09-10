虐狗殺手剛獲釋又殘忍虐貓 淡水警拘提收押

胡姓街友虐死狗狗，未料剛離開警局，又犯下虐貓，警方拘提到案。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/10 12:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕又是你！61歲胡姓街友8月底涉嫌虐殺米克斯犬「Michael」，新北市警淡水分局2日查獲他函送法辦，未料剛離開警局途中，胡男竟再次對可愛家貓下手虐待，路人見狀制止救出，淡水警分局接獲情資，對胡嫌連續犯下惡虐待動物行，殘忍行徑令人髮指，為免憾事再發生，火速向士檢聲請拘票，將胡嫌拘提到案聲押。

新北市淡水區今年8月中旬發生令人痛心的虐狗案件，一隻名為「Michael」的黑色米克斯犬，無辜遭61歲胡嫌從淡水漁人碼頭飼主船上竊走，以腳踏車牽引至台北市濱江街公園施暴，哀叫慘死，胡嫌冷血地將牠遺棄基隆河。

淡水警方循線追查，2日通知胡嫌到案，並依竊盜、毀損及違反動物保護法等罪嫌，函送士林地檢署偵辦。

未料2日6時許，胡嫌製作完筆錄後離開警局，仍不知悔改，於淡水河岸見到一隻繫有頸圈的小花貓時，再度伸出毒手，不僅以尼龍繩強行綑綁，甚至將小貓塞入垃圾袋中企圖帶走，所幸熱心民眾當場發現異狀，出聲制止，剪斷繩索救出小花貓，並將牠送回焦急的飼主身邊，避免另一場悲劇。

警方表示，由於胡嫌居無定所，且具反覆再犯之虞，淡水警分局防止憾事再次發生，蒐證後火速向士林地方法院聲請拘票，6日凌晨3時許於桃園市區成功拘提胡嫌到案，全案經警詢後，再度依涉嫌竊盜未遂、毀損及違反動物保護法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，最終經法院裁定羈押，杜絕其再度危害無辜生命。

淡水警分局長彭正中呼籲，貓狗是人類的夥伴，任何形式的虐待行為都不應被容忍，民眾發現動物受虐或處於危險時，請即時通報動保處或相關單位，共同守護生命，營造安全友善的生活環境。

