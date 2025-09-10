驚悚畫面曝！台中白牌檔車撞轎車 19歲男大生「騰空旋轉」重摔

事故發生後汽機車零件散落一地，令人怵目驚心。（民眾提供）

2025/09/10 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中大里區今（10）日凌晨驚傳一起驚悚車禍！19歲胡姓男大生騎乘白牌檔車行經路口時，與另輛豐田轎車發生猛烈碰撞，劇烈撞擊導致胡男整個人瞬間噴飛，猶如電影特效般騰空翻轉一圈半，高度幾乎快達一層樓，最後重摔在堅硬路面，畫面令人膽顫心驚。

這起事故發生在今天凌晨零時許，地點在大里區樹王路與東興路口，消防局救護人員接獲通報趕抵現場，發現胡男全身多處擦挫傷，緊急送醫救治，所幸並無生命危險，經查，雙方駕駛均無酒駕情事，至於詳細的肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步釐清。

根據相關路口監視器畫面顯示，當時胡男沿東興路往文心南路方向行駛，行經樹王路口時，與一輛由65歲賴姓男子駕駛的豐田轎車發生猛烈碰撞，因反應時間極短，胡來不及閃避，直接撞上轎車右側車身，強大衝擊力瞬間將人彈飛，宛如高空翻騰般後重摔在地，也導致汽機車零件散落一地，令人怵目驚心。

警方提醒，車禍往往就發生在一瞬間，尤其路口號誌切換時更需提高警覺，呼籲用路人駕駛車輛行經路口，應依號誌行駛，並減速慢行，以避免交通事故發生。

發生事故路口。（民眾提供）

