為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「最安全賭場」被攻破！ 警方攻堅夾擊甕中捉鱉逮38人送辦

    警方甕中捉鱉逮38人送辦。（民眾提供）

    警方甕中捉鱉逮38人送辦。（民眾提供）

    2025/09/10 12:47

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方破獲以陳男為首的天九牌職業賭場，以樓下遊戲館為掩護，藏身民宅頂樓6樓，不過警方技高一籌，從旁邊店家頂樓以繩索攀爬攻入，1樓臨檢搭配保大特勤中隊攻堅，上下夾擊搗破職業賭場，警方甕中捉鱉逮38人移送法辦，賭客不敢置信「最安全的賭場」被攻破了！

    鳳山警方今表示近來接獲線報，有賭場流竄到鳳山區凱旋路，以樓下遊戲館為掩護，藏身民宅頂樓6樓，不定時營業躲避查緝，且門禁管制森嚴，不但門外有人把風，賭客進出過濾身分，連電梯也以磁扣管控，每層樓還設門阻擋，被賭客視為「最安全賭場」。

    警方監控流竄賭場2週，5日凌晨2時許見時機成熟，動用3個派出所及保大特勤中隊等警力30人，由新甲所長吳建銘等3人從旁邊店家頂樓，以繩索攀爬攻入賭場，現場人潮爆滿，賭客正開心下注，警方喝令全部蹲下，先行控制現場。另一組警力同步派員1樓臨檢遊戲館，霹靂小組隨後到場攻堅，控制把風等人員，一行人快跑衝上6樓，沿途搗破多道門鎖，上下夾擊讓賭場措手不及，當場甕中捉鱉逮38人。

    警方逮獲主持人陳男（50歲）、把風人員葉男（38歲）及賭客汪男（58歲）等38人，現場查扣抽頭金2萬5800元、賭資19萬7000元、天九牌、骰子等物，賭客驚呼「最安全的賭場」怎麼會被抓？

    據了解，賭客年齡大多50至60多歲，不乏夫妻檔、情侶檔，黃姓夫妻半夜無聊，竟一起賭一把當樂趣；還有男子帶女友來見世面，好奇首次來賭場就被抓；林姓婦人與鄭姓婦人趁家人睡覺，半夜摸黑相招賭一把，不料被抓夜賭穿幫；還有婦人搬出中元普度要回去拜拜，求警方網開一面令人傻眼。

    警訊後將陳男、葉男等2人依刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦；另賭客汪男等36人依社會秩序維護法裁罰。

    警方查扣天九牌等賭具。（民眾提供）

    警方查扣天九牌等賭具。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播