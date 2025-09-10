「最安全賭場」被攻破！ 警方攻堅夾擊甕中捉鱉逮38人送辦

警方甕中捉鱉逮38人送辦。（民眾提供）

2025/09/10 12:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方破獲以陳男為首的天九牌職業賭場，以樓下遊戲館為掩護，藏身民宅頂樓6樓，不過警方技高一籌，從旁邊店家頂樓以繩索攀爬攻入，1樓臨檢搭配保大特勤中隊攻堅，上下夾擊搗破職業賭場，警方甕中捉鱉逮38人移送法辦，賭客不敢置信「最安全的賭場」被攻破了！

鳳山警方今表示近來接獲線報，有賭場流竄到鳳山區凱旋路，以樓下遊戲館為掩護，藏身民宅頂樓6樓，不定時營業躲避查緝，且門禁管制森嚴，不但門外有人把風，賭客進出過濾身分，連電梯也以磁扣管控，每層樓還設門阻擋，被賭客視為「最安全賭場」。

警方監控流竄賭場2週，5日凌晨2時許見時機成熟，動用3個派出所及保大特勤中隊等警力30人，由新甲所長吳建銘等3人從旁邊店家頂樓，以繩索攀爬攻入賭場，現場人潮爆滿，賭客正開心下注，警方喝令全部蹲下，先行控制現場。另一組警力同步派員1樓臨檢遊戲館，霹靂小組隨後到場攻堅，控制把風等人員，一行人快跑衝上6樓，沿途搗破多道門鎖，上下夾擊讓賭場措手不及，當場甕中捉鱉逮38人。

警方逮獲主持人陳男（50歲）、把風人員葉男（38歲）及賭客汪男（58歲）等38人，現場查扣抽頭金2萬5800元、賭資19萬7000元、天九牌、骰子等物，賭客驚呼「最安全的賭場」怎麼會被抓？

據了解，賭客年齡大多50至60多歲，不乏夫妻檔、情侶檔，黃姓夫妻半夜無聊，竟一起賭一把當樂趣；還有男子帶女友來見世面，好奇首次來賭場就被抓；林姓婦人與鄭姓婦人趁家人睡覺，半夜摸黑相招賭一把，不料被抓夜賭穿幫；還有婦人搬出中元普度要回去拜拜，求警方網開一面令人傻眼。

警訊後將陳男、葉男等2人依刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦；另賭客汪男等36人依社會秩序維護法裁罰。

警方查扣天九牌等賭具。（民眾提供）

