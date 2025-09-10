為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    夜遊新北大都會公園驚見噁男打手槍 3女衝上前錄影蒐證

    3名女子凌晨到新北大都會公園，面對自慰噁男，鼓起勇氣蒐證。（記者吳仁捷翻攝）

    3名女子凌晨到新北大都會公園，面對自慰噁男，鼓起勇氣蒐證。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/10 12:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市3名妙齡女子深夜到新北三重大都會公園裡的熊猴森兒童公園，卻發現奇怪注視感，回頭赫見一名噁男脫褲朝3人自慰，3女見狀衝上前拿起手機蒐證，噁男仍等到射精後才停下，英勇3女將噁男鞋子藏起後，將全程PO網，提醒到此遊玩的婦幼注意安全；三重警分局巡邏發現，4小時逮獲這名噁男送辦。

    新北市三重警分局凌晨網路巡邏，發現女網友將當晚在大都會公園內熊猴森兒童公園中，碰上自慰噁男的遭遇PO網，提醒常到此處遊玩的婦幼注意安全，熱心女網友PO文提醒：「超噁慎入！」

    內容提到，凌晨大概1點30分的時候，她們3個女生在新北三重大都會公園的熊猴森公園坐著聊天，突然感覺後面一直有奇怪的注視感，轉過頭發現有陌生男子在對著她們打手槍，鞋子脫在一旁，褲子脫一半，手還一直不停在搓動，已經明顯發現她們在錄影蒐證還堅持要射精才停止，可能想看到女生很害怕以達到興奮感。

    原PO也說，不是第一次遇到這種露雞男，這種沒羞恥心的人，就讓他被更多人知道。最後把他鞋子藏起來趕快遠離現場，還遠遠看到他拿手電筒在找鞋子超蠢。

    3名女網友也提醒，「也請大家看看是不是自己的朋友，需要這樣到兒童公園意淫女生，才可以得到性高潮嗎？這個人應該是慣犯，請大家去還是要小心！」

    警方網路巡邏發現貼文，主動介入調查，聯繫被害人製作筆錄釐清案情，同步擴大調閱監視器，於9日晚間7時許，迅速將23歲無業蕭嫌查緝到案，蕭嫌大學畢業後無業，辯稱無聊到該處自慰，警方懷疑他犯案多起，深入追查中；警方訊後，依公然猥褻罪移請新北地檢署偵辦，依性騷擾防治法相關規定，函請主管機關處置。

