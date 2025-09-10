毛小孩等不及飼主遛狗自行溜出家門 員警鷹眼完成尋狗任務

警方找到蔡婦走丟的貴賓狗。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/10 12:04

〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市的68歲蔡姓婦人，平時都會在凌晨4時至5時帶著飼養的貴賓狗外出散步；她某次要出門遛狗時，卻發現愛犬不見蹤跡，她研判愛犬趁她不注意溜出家門，著急跑出去尋找，恰好遇見巡邏警方。她心急如焚，請警方幫忙尋找，經員警調閱監視器畫面、四處查訪，不久後果然在附近路口找到她的貴賓狗，幫助人狗團圓。

北市警大同分局今天發布新聞稿，表揚處理此案得宜的重慶北路派出所員警陳佳豪、潘思翰，原來當天陳、潘在轄內執行巡邏勤務，在路上遇到蔡姓婦人，她相當著急，連忙告訴員警她的貴賓犬走失，想請求警方幫忙尋找。

員警仔細詢問，蔡婦表示自己每天凌晨4時至5時許，都會帶著自家愛犬出門散步。當天因近散步時間在家中呼喊愛犬名字未獲回應，查看家中各角落也找不到狗，她研判愛犬自行跑出家門，深怕愛犬在街上遊蕩會發生危險或遭遇攻擊。

員警耐心詢問蔡婦的貴賓犬特徵，並調閱住家附近監視器畫面，發現她的愛犬曾出現在迪化街與酒泉街口處。

員警火速趕到該路口，並未尋獲，員警認為貴賓狗依然在附近，擴大範圍巡視，不久後果然在迪化街二段與延平北路四段口見到一隻白色小狗，經比對確認就是蔡婦走失的貴賓狗。員警立刻將牠抱到巡邏車上並帶返所內，蔡婦見到愛犬帶返回所的那刻眼淚不禁地流下，頻頻向警方表示感謝。

