    首頁　>　社會

    涉洩露採購標案底價 中油公司課長判囚

    中油公司課長涉嫌洩露採購標案底價，被橋頭地院判囚。（記者鮑建信攝）

    2025/09/10 11:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中油大林煉油廠修護組王姓課長，擔任採購案審核或評選委員，涉嫌4次洩露招標內容予以廠商，被橋頭地院依洩密罪，判處不得易科刑1年，得易科刑7月。

    判決書指出，2018年6月1日起，被告王男任職中油公司大林煉油廠修護組營繕課課長，負責辦理關於土木類、耐火類、油槽類之採購、監造、驗收等相關業務，並兼任採購案審核人員或評選委員。

    2018年2月6日至2020年10月30日止，中油招標大林廠T-6301至F-6402管線內部清理工作採購案、桃廠第二重油脫硫等工場固定設備大修工作採購案、大林廠21號冷卻水塔氣窗葉片及散水片更新工作採購案，及大林廠重油煤裂工場大修固定設備整合檢修工作採購案等，王涉嫌洩漏低價予包商。

    案經高雄市調處查獲，移送橋頭地檢署依涉嫌洩漏國防以外秘密罪起訴。

    承辦法官開庭調查，認定王男觸犯4罪，分別判處徒刑4月、5月、7月和8月，併不得易科刑1年﹔另得易科刑7月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

