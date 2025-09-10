前員工持刀回水電行叫囂砸車 新北警9小時追220公里逮惡煞

新北市八里傳出惡煞上門揮刀砸破機車後照鏡後逃亡，蘆洲警分局追捕220公里，一路追到南投竹山，9小時逮回惡煞送辦。圖為警方掌握林嫌駕客貨車逃亡。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/10 11:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區8日發生一起糾紛案，林姓男子到一間之前受雇的水電行老闆住處叫囂，還拿出開山刀揮舞、持鐵棍砸毀機車後照鏡，店家嚇得報案，警方獲報到場，得知林嫌因積欠債務被解僱，懷恨在心，蘆洲警方展開追捕，9小時內從新北追到南投竹山鎮逮人，全程220公里，偵查隊兩名刑警逮捕持雙刀拒捕的林嫌時，一人遭劃傷、一人雙手挫傷，仍負傷制伏嫌犯，依殺人未遂等罪嫌送辦，建請檢方向法院聲押。

警方調查，8日下午1時許，一名男子到八里區訊塘路一間水電行揮舞開山刀叫囂，隨即敲破門口一輛機車後逃逸，留下錯愕、驚慌的業者連忙報警；蘆洲警分局八里分駐所員警獲報趕抵，犯嫌已開車逃離，警方查訪水電行，得知為45歲前員工林男持刀恐嚇，展開追查。

蘆洲分局八里分駐所、偵查隊過濾行車軌跡，發現林嫌開車沿西濱公路往南逃逸，警方一路追捕，當晚11時許，偵查隊小隊長林威志及偵查佐陳嵩霖、陳柏翰等人發現犯嫌座車停放竹山鎮一家超商外，立即進店盤查。

警方詢問結帳中林嫌身分，他否認是警察要找的人，員警拿出監視器中相同穿著等佐證，但林嫌仍否認，員警持拘票拘提之際，林嫌從後袋抄出一把短開山刀憤朝員警揮砍，刑警陳嵩霖遭劃傷右手臂及虎口，緝捕過程中小隊長林威志也受傷，員警見林嫌殺紅眼，退出超商僵持。

此時八里所長林裕益率同仁趕抵，持刀林男看到制服員警立即示弱，辯稱剛才是「假警察」抓他，員警喝令林嫌放下武器投降壓制在地，還在他身上搜出另把短刀。

警方將林嫌押解歸案，他辯稱水電行積欠工程款兩百萬元，警方問他為何持雙刀，林嫌避重就輕，辯稱在學雕花；水電行指稱，林嫌為前員工，積欠公司款項，住公司也不付錢，因而解雇他，警方將林嫌依殺人未遂、妨害公務、毀損及恐嚇等罪移送偵辦，建請檢方向法院聲押，續追犯案動機。

蘆洲警方從獲報到逮人，共花了9小時，一路從新北八里追到南投竹山，全程220公里，被害人得知砸車惡煞遭逮，也在臉書上書寫下對員警的感謝、新北市警察局、分局也慰問受傷員警。

新北市八里傳出惡煞上門揮刀砸破機車後照鏡後逃亡，蘆洲警分局追捕220公里，一路追到南投竹山，9小時逮回林嫌（中）送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里傳出惡煞上門揮刀砸破機車後照鏡後逃亡，蘆洲警分局追捕220公里，一路追到南投竹山，9小時逮回惡煞送辦。圖為被害人PO文感謝。（記者吳仁捷翻攝）

