警政署副署長廖美鈴 赴英受頒IAWP「領導統御獎」

警政署副署長廖美鈴與特地來到英國觀禮的親友團合影。（警政署提供）

2025/09/10 11:48

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署副署長廖美鈴在提升警察機關婦幼安全及資安的工作中，獲「國際女警協會」（IAWP）肯定，榮獲其2025年的「領導統御獎」，前天她赴英國格拉斯哥，出席該協會年度表揚大會，以台灣最高階女性警官身分接受這份殊榮，現場約有400名來自世界各國的女性執法人員及其他受獎者共同見證，展現台灣警政在國際舞台的專業實力。

警政署指出，創立於1915年的IAWP，宗旨為「強化、凝聚和提升國際女性警政人員能力」，期許警察能夠真實反映其所服務的社區，並確保人權受到保障，是全球具相當影響力的女性執法人員組織之一，會員遍及70多國、擁有30多個附屬機構，致力於促進全球女性在執法與刑事司法領域中的地位與專業發展。

請繼續往下閱讀...

今年IAWP年度表揚計畫共有近200名被提名者，經董事會及表揚委員會層層遴選，現場共頒授「領導統御」、「傑出警政」、「冒險犯難」、「文職人員」、「社區服務」、「勵志」及「傳承」等12個獎項，計13人獲獎；廖美鈴從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲「領導統御獎」。

IAWP表示，得獎女性執法人員在警政工作中扮演關鍵角色，不僅肩負維護治安的重責，更在服務社區中展現關懷與專業，而廖美鈴為台灣執法領域的先驅，也是史上第一位擔任台灣警政署副署長的女性，以其堅定且富有同理心的領導力，積極提升警察機關婦幼安全及資安工作之警政專業，讓台灣社會更安全。

廖美玲則表示，這份榮耀不僅屬於她個人，也屬於所有為治安共同努力的台灣警察夥伴們。她指出，過去在婦幼安全領域的經驗，讓她體認到跨部會合作與社會參與的重要性，並將「溝通、傾聽、互信」視為領導核心，另外隨著科技進步，她也致力於推動警政資訊化與資安工作，並借鏡國際經驗，持續強化台灣的數位警政能力。未來，她將支持更多女性投入公共服務，發揮領導力，為社會帶來更多安全與希望。

警政署副署長廖美鈴自IAWP會長Julia Jaeger手中接下領導統御獎。（警政署提供）

警政署副署長廖美鈴與其他受獎者合影。（警政署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法