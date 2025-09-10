北市內湖裝潢工人雙屍案 士檢：甲苯中毒窒息

內湖工人雙屍命案救護車抵達現場。（資料照）

2025/09/10 15:02

〔中央社〕2名裝潢工人去年在北市內湖施工，被發現陳屍掀床內，士檢偵查後認定死因為甲苯中毒及缺氧窒息；家屬控告裝修業者涉過失致死，檢察官認欠缺因果關係，今天處分不起訴。可再議。

根據士林地檢署不起訴處分書，民國113年1月2日上午，江姓裝修業者僱用2名裝潢工人到台北市內湖區一處新建大樓施做木工；當晚家屬見2人遲未返家，以手機定位發現仍在工地，前往查看發現2人陳屍掀床內。

家屬認為，江姓裝修業者未落實安全防護措施，未注意使用含甲苯的有機溶劑時，應配戴防護設備，導致2人在通風不足房間中，吸入過量甲苯而中毒及缺氧窒息死亡，提告違反職業安全衛生法及刑法過失致死罪。

檢察官勘驗現場照片並參酌司法相驗解剖鑑定報告、監視器畫面後認為，現場無打鬥痕跡，2名裝潢工人身上無外傷，手上及衣物上沾有強力膠，於掀床內被發現時呈坐臥狀，頭部分別靠向左右兩邊，尚難排除2人自行進入掀床，並將櫃體上蓋的可能。

法務部法醫研究所報告顯示，2名裝潢工血液中檢驗出各含有甲苯達42.2ug/mL、9.2ug/mL，若血液中測得含有1ug/mL的甲苯已達致死濃度；檢方據此研判，2人應為短時間內暴露於高濃度甲苯，死因為甲苯中毒及缺氧窒息。

檢方依據證人證述及台北市政府勞動檢查處報告認為，當時現場窗戶打開，為充足通風狀態，且掀床櫃體作業接近完成，無須再進入掀床內施工，2名裝潢工進入掀床內，應與施做木工無關；難認業者違反注意義務，認定2人的死因與業者間欠缺因果關係，犯罪嫌疑不足，今天予以不起訴處分。

