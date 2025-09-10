為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    騎機車口袋打火機高溫爆裂險傷命根子 前羅東鎮代會主席虛驚一場

    前羅東鎮代會主席何建東騎機車時，口袋內打火機爆裂（如圖），險傷到命根子。（圖由何建東提供）

    2025/09/10 11:18

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕前羅東鎮民代表會主席何建東昨天（9日）烈日當空騎機車出門，褲子口袋內的打火機突然爆裂，險些傷到命根子，事後PO上網引發熱議。何建東今天受訪時說，他聽過打火機放在車內因日曬高溫爆裂，想不到放口袋也會爆開，回想事發經過心有餘悸。

    何建東昨天上午11點騎乘機車外出，10多分鐘後在冬山鄉義成路一處路口停等紅燈，褲子口袋發出「砰」聲響，當下就意識到可能是打火機爆裂，隨即靠邊停車，掏出打火機已剩塑膠殼殘骸，所幸沒受傷，只是虛驚一場，仍覺得不可思議。

    事後何建東上網發文，「你相信嗎？停個紅燈，曬個太陽，竟然在口袋裡爆炸，可能氣剩不多，不然就傷到兄弟了」，網友回應，「天氣真的太熱，還好『它』沒受傷」，另有一名女網友發問：「那個兄弟」？何建東妙回「妳不要了解太多，妳會怕」。

    針對何建東口袋內打火機爆裂之事，宜蘭縣消防局火災調查科長林富興研判，當事人褲子口袋可能歷經一段時間陽光曝曬，加上體溫影響，打火機內的「丁烷」高壓易燃氣體膨脹，塑膠外殼承受不住而爆裂，也不排除打火機塑膠外殼劣化，在褲子內經過摩擦及高溫而爆裂，國內曾有多起案例。

    林富興建議，購買打火機時，應選購經濟部檢驗合格商品，不要放在高溫或陽光直射之處，避免發生爆裂意外。

