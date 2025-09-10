為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    民眾公園使用單槓跌倒重傷 最高院判中市府賠162萬定讞

    最高法院認為，市府養工處未盡到應有的注意義務，設施確有瑕疵。不過另一方面，廖男使用單槓時，未確實注意自身行為安全，對事故發生不能全然推諉，應自負一半責任。（資料照）

    最高法院認為，市府養工處未盡到應有的注意義務，設施確有瑕疵。不過另一方面，廖男使用單槓時，未確實注意自身行為安全，對事故發生不能全然推諉，應自負一半責任。（資料照）

    2025/09/10 11:13

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台中市廖姓男子3年前在潮洋公園運動時，因使用單槓發生墜落意外，導致多處重傷，必須長期復健並接受多次手術治療，提告養護工程處求償500萬元。法院審理認為，單槓設置確實存有四周活動區域不足的瑕疵，市府應承擔一半責任，但廖男使用時亦未盡安全注意，對事故發生也有重大過失。最高法院今駁回上訴，判養工處應賠償162萬餘元，全案定讞。

    判決指出，廖男於2022年間前往台中市潮洋公園進行單槓運動時，因單槓平台過於狹窄，且與平台旁之排水溝有17公分高低落差，也無任何防護設施，致他使用單槓設施落地時遭平台邊緣水泥磚塊絆倒，重心不穩、身體朝後仰倒，後腦撞擊平台邊緣的水泥磚塊，因此造成嚴重傷害，之後長期治療復健，醫療費用與日常生活深受影響。廖男認為，單槓設施未依安全規範設置，周邊缺乏足夠的緩衝活動空間，亦無完善防護墊，憤而提告市府求償500萬元。

    台中地方法院一審認定，養護工程處在設計與設置單槓時，未留足夠的安全距離，確實有疏失，應負事故發生的一部分責任。但考量，廖男本身在運動過程中，未充分掌握自身身體狀況，對於擺盪幅度及落地安全也有疏忽，因此裁定雙方各自負擔一半過失責任；台中高分院二審，亦維持相同見解。

    最高法院審理，也認同前審見解，指出公共設施設置時，本就應兼顧使用者安全，尤其公園內的對象涵蓋兒童與一般民眾，更應符合安全規範。

    最高法院認為，市府養工處未盡到應有的注意義務，設施確有瑕疵。不過另一方面，廖男使用單槓時，未確實注意自身行為安全，對事故發生不能全然推諉，應自負一半責任。因此，廖男雖求償500萬元，最終僅獲判賠162萬9120元，全案確定。

