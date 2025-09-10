為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    怵目驚心！台中駭人民宅火警 火煙猛竄映紅街道

    台中北區民宅昨天深夜傳出火警，現場火煙猛烈。（民眾提供）

    台中北區民宅昨天深夜傳出火警，現場火煙猛烈。（民眾提供）

    2025/09/10 11:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區山西路上一處民宅，昨（9日）深夜近零時驚傳火警，現場竄出猛烈火舌與滾滾黑煙，火勢一度蔓延至鐵皮加蓋樓層，情況駭人，消防局獲報立即出動第八大隊、轄區文昌分隊等共計7個單位，派遣各式消防車18輛、消防人員40名前往搶救，由第八大隊組長陳岱宏擔任現場指揮官。

    消防人員趕抵時，發現該棟建物為1樓鋼筋混凝土結構，2樓與3樓則為鐵皮加蓋，起火點位於1樓，火舌迅速竄出，並伴隨大量濃煙籠罩周邊街區，甚至一度讓鄰近車輛陷入險境。消防人員趕抵後，立即拉水線壓制火勢，並逐戶清查屋內是否有人員受困。

    由於火勢猛烈，當下無法確認屋內狀況，所幸屋主隨後趕回，確認並無人居住，讓人鬆了一口氣，經過約30多分鐘的全力灌救，火勢終於在今日凌晨0時29分撲滅，無人員傷亡，不過，現場從1樓至3樓的家具及雜物全數遭到焚毀，燃燒面積約25平方公尺。

    而火警發生當下，濃煙滾滾直竄天際，映紅整條街道，讓不少居民深夜驚醒，甚至有停放在路旁的機車與汽車差點遭波及，起火原因由火調人員調查中。

