菲律賓女遊客搭公車遺失手機 金山警40分鐘尋回

菲律賓籍邱姓遊客搭基隆客運來台旅遊，手機遺落在客運上，新北市金山警分局萬里派出所警員卓登科（左）獲報後40分鐘替她找回蘋果手機，讓邱女開心不已。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/10 11:04

〔記者林嘉東／新北報導〕手機已成為現代人生活中不可或缺的必需品。菲律賓遊客日前來台旅遊，手機裡滿滿是旅遊期間照片，未料，她搭客運到新北市萬里區野柳旅遊時，發現蘋果手機遺落在公車上，就近向派出所求助，警員卓登科見她心急如焚，趕緊調閱路口監視器，查出她搭乘的客運後，40分鐘替她找回遺失的手機，讓邱女開心不已，不斷向警方道謝。

24歲菲律賓籍邱姓女遊客，3日中午神色慌張跑進金山分局萬里派出所報案表示，她上午從新北市淡水搭862路基隆客運到野柳觀光，要拍照時才發現手機不見了，趕緊搭另一班862號客運，希望客運司機幫她找手機；由於語言不通，該班司機把邱女載到萬里派出所報案。

值班警員卓登科受理後，趕緊調閱路口監視器查出邱女搭的862路客運，從淡水載邱女至野柳後，已開往基隆總站，不過回程會經過萬里，趕緊聯繫基隆客運公司，轉知司機回程經過萬里區公所時，讓邱女上車找手機，皇天不負苦心人，卓員陪邱女一起等她搭的862路公車回到萬里區公所後上車找手機，想不到邱女的手機還在她下車前坐的座椅上，讓邱女開心不已，頻頻向卓員道謝。

金山分局長楊力強表示，警方職責除了打擊犯罪外，民眾遇到困難時，能即時伸出援手，無論案件大小，警方皆秉持專業與熱忱，協助每一位需要幫助的旅客與民眾。

