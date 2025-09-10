為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    看不到車尾燈！ 中警掏槍遏止衝撞 逃亡3年通緝犯落網

    警方當街逮捕兩名嫌犯。（警方提供）

    警方當街逮捕兩名嫌犯。（警方提供）

    2025/09/10 10:51

    〔記者許國楨／台中報導〕真的看不到車尾燈！台中一名逃亡3年通緝犯，昨（9）日晚間因座車車尾燈不亮遭攔查，車內更驚見一堆毒品，駕駛見情勢不妙猛踩油門企圖逃逸，現場瞬間火藥味十足，警方果斷亮槍控制現場，避免衝撞，全場腎上腺素飆到最高點，最終通緝犯落網、毒品遭扣，駕駛與被通緝的乘客雙雙移送法辦。

    這起驚險場景發生在昨晚7時許，台中市警局保安大隊第一中隊員警，當時巡邏至北屯區北屯路與進化路口時，發現前方一輛轎車車尾燈故障未亮，依規攔停稽查，看似例行檢查，警察卻見到異樣，後座林姓男子（29歲）神情僵硬、雙手不停發抖，連背誦身分證字號都要低頭看手機，員警立刻起疑。

    警方見林男外貌與所報身分資料明顯不符，疑似冒用他人身分，就在員警請他下車確認身分瞬間，前座蔡姓駕駛（25歲）突然猛踩油門欲強行逃逸，眼看現場危急，員警第一時間全數拔槍喝止，並迅速將兩人拉下車制伏，避免衝撞導致事態擴大。

    經查，林男是台中地檢署發布的通緝犯，逃亡至今已長達3年，車內同時起出第二級毒咖啡包15包（重50.7公克），以及第三級毒品K他命8包（毛重26.6公克），蔡男當場坦承持有與吸食毒品，警方詢後依法將林男解送歸案，蔡男則依違反《毒品危害防制條例》送辦，並視尿檢結果研議是否追加涉及毒駕公共危險罪責。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣毒品等證物。（警方提供）

    警方查扣毒品等證物。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播