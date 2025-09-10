看不到車尾燈！ 中警掏槍遏止衝撞 逃亡3年通緝犯落網

警方當街逮捕兩名嫌犯。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕真的看不到車尾燈！台中一名逃亡3年通緝犯，昨（9）日晚間因座車車尾燈不亮遭攔查，車內更驚見一堆毒品，駕駛見情勢不妙猛踩油門企圖逃逸，現場瞬間火藥味十足，警方果斷亮槍控制現場，避免衝撞，全場腎上腺素飆到最高點，最終通緝犯落網、毒品遭扣，駕駛與被通緝的乘客雙雙移送法辦。

這起驚險場景發生在昨晚7時許，台中市警局保安大隊第一中隊員警，當時巡邏至北屯區北屯路與進化路口時，發現前方一輛轎車車尾燈故障未亮，依規攔停稽查，看似例行檢查，警察卻見到異樣，後座林姓男子（29歲）神情僵硬、雙手不停發抖，連背誦身分證字號都要低頭看手機，員警立刻起疑。

警方見林男外貌與所報身分資料明顯不符，疑似冒用他人身分，就在員警請他下車確認身分瞬間，前座蔡姓駕駛（25歲）突然猛踩油門欲強行逃逸，眼看現場危急，員警第一時間全數拔槍喝止，並迅速將兩人拉下車制伏，避免衝撞導致事態擴大。

經查，林男是台中地檢署發布的通緝犯，逃亡至今已長達3年，車內同時起出第二級毒咖啡包15包（重50.7公克），以及第三級毒品K他命8包（毛重26.6公克），蔡男當場坦承持有與吸食毒品，警方詢後依法將林男解送歸案，蔡男則依違反《毒品危害防制條例》送辦，並視尿檢結果研議是否追加涉及毒駕公共危險罪責。

警方查扣毒品等證物。（警方提供）

