上班5天就出事 上市公司女員工慘遭襄理2度侵犯

2025/09/10 10:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在某上市公司擔任襄理的沈姓男子，擔任面試官招募小卉（化名）到公司擔任業務專員，小卉剛到職5天，沈男就伸出狼爪，趁小卉與他在車內獨處時下手侵犯，當晚又假意載小卉返家，在車上又對她侵犯一次，小卉不甘受辱報警，沈男被依強制性交罪判刑3年8月。

判決指出，2022年6月，小卉成功應聘到某上市公司擔任業務專員，上班第一天，擔任面試官的沈姓襄理對小卉照有佳，小卉剛到公司人生地不熟，遇到「好主管」關照，讓她心懷感激，也逐漸對沈男放下戒心。

小卉上班第五天，沈男說要開車載她去領公司配發的平板電腦，兩人上車後，沈男竟對小卉伸出狼爪，小卉拚命反抗，還是被沈男指姦；事後小卉躲著沈男，不敢在公司與他有所接觸，但沈男疑似食髓之味，當天下班時，假意要向小卉道歉，自告奮勇要載她回家，小卉迫於沈男身為主管帶來的壓力，只好勉強答應，殊不知坐上沈男的車子後，再度被沈男侵犯一次。

小卉身心俱疲向男友和友人求助，並報警後還辭掉工作治療受創嚴重的心；高雄地方法院審理時，沈男否認犯行，還說自己跟小卉處於曖昧階段，兩人是合意發生親密行為，但法官發現，沈男並未通過測謊，且事後還傳訊息向小卉道歉，因此不採信他的說詞，依強制性交罪判刑3年8月，可上訴。

