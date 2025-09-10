為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    泰籍女子假觀光真運毒 桃機航警查獲15公斤大麻

    泰籍女假觀光真運毒來台，遭航警查獲移送地檢署偵辦。（航警提供）

    泰籍女假觀光真運毒來台，遭航警查獲移送地檢署偵辦。（航警提供）

    2025/09/10 10:37

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕航空警察局日前在桃園國際機場查獲一名泰籍女子託運行李夾藏毒品，當場查出毛重15.039公斤、共26包的大麻，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署送辦。

    據了解，該名P姓女子（87年次）因家中財務狀況不佳，遭跨國販毒集團利誘，以假借旅遊為名，實則要求她將大麻夾藏在行李中帶入台灣。女子這趟假觀光真運毒的旅程才剛開始，就在下飛機後被航警鎖定，當場人贓俱獲。

    刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，專案小組於6月3日執行X光檢查時，發現女子託運行李影像異常，打開檢視後赫然發現行李箱中裝滿大麻，清查後共計26包，立即通報檢方指揮偵辦，成功截毒於關口，阻止大麻流入市面。

    張驄瀧指出，毒販慣以「假觀光、真運毒」手法，利誘經濟狀況不佳的外籍人士鋌而走險。航警與財政部關務署臺北關將持續強化邊境查緝，嚴防毒品入侵。

    警方強調，依規定運輸第二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科新臺幣1500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿因一時貪念淪為犯罪工具，以免害己害人。

    泰籍女假觀光真運毒來台，遭航警查獲移送地檢署偵辦。（航警提供）

    泰籍女假觀光真運毒來台，遭航警查獲移送地檢署偵辦。（航警提供）

    泰籍女假觀光真運毒來台，遭航警查獲移送地檢署偵辦。（航警提供）

    泰籍女假觀光真運毒來台，遭航警查獲移送地檢署偵辦。（航警提供）

